Zákaz drezury v cirkusech? Předčasná iniciativa, říká ministr Toman

„Nejsem příznivcem jakýchkoli zákazů, nebo příkazů,“ vysvětloval ministr na setkání s novináři, jak jeho úřad došel k tomu, že změnil původní názor na cirkusy. „Já jsem si vyposlechl názory expertů a výsledkem je tady ta kompromisní varianta,“ řekl iDNES.cz Toman.

Na listopadové schůzi Sněmovny se tak začne projednávat změna zákona na ochranu zvířat proti týrání, která dá cirkusům šanci pokračovat i se zvířaty. Jen nově nebude možné, aby si cirkusy pořídily a cvičily mláďata slonů či delfínů. Již od března 2004 je zakázána drezúra u nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců, s výjimkou delfínovitých, nosorožců, hrochů nebo žiraf.

„Budou se vydávat licence, nebude to úplně volné, tak jako teď. A bude to kontrolováno Státní veterinární správou, velmi přísně. Cirkusy, které se o ty zvířata dobře starají, s tím zásadní problém mít nebudou,“ prohlásil ministr. Zákon mu ale ještě mohou předělat poslanci a senátoři. Nejde totiž o typický návrh, který rozdělí Sněmovnu na vládu a opozici. I Toman ví, že půjde spíš o individuální přístup jednotlivých poslanců ke zvířatům.

„Je to krok, aby se zavedl pořádek a nějaký systém, aby byla přesně definovaná pravidla,“ hájí Toman svůj návrh. Připouští, že jeho úřad čelil tlakům ze všech stran, poté co ministerstvo poprvé pustilo do veřejného prostoru nápad, že by mohla být zcela zakázána drezura zvířat v cirkusech.

Výhrůžky typu, že mu provozovatelé vypustí divoké šelmy jako lvy či tygry na parkoviště před ministerstvem, nebral prý ministr vážně. „To jsem bral jako folklór, já neberu ty věci osobně,“ řekl ministr zemědělství novinářům.

Návrh zákona počítá také se zákazem množíren zvířat

Návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání, který začnou projednávat poslanci, také zakazuje takzvané množírny. Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení,včetně bytu, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby,“ píše se ve vládním návrhu. Za provoz množírny by měla být až půlmilionová pokuta.

Chovatelé, kteří zvířata prodávají pro peníze, nebo ti, kteří mají tři a více fen, budou při prodeji nebo darování štěněte do jeho půl roku muset zavést evidenční list vrhu štěňat. Novému chovateli budou muset, pokud o to požádá, dát informace o krmení štěněte a popis péče o ně. To se nebude vztahovat na útulky. Kdo nepovede evidenci, tomu bude hrozit pokuta do 50 tisíc korun.



Chovatel má podle vládního návrhu zajistit, aby fena měla maximálně tři vrhy za dva roky, štěňata se pak od matky budou moci odebrat nejméně po 50 dnech. Stejný maximální počet vrhů stanoví novela také u chovných koček, koťata se ale budou moci odebírat až po 84 dnech. Pokud bude kočka chována například na zahradě, novela postih nepředpokládá, protože chovatel zabřeznutí kočky nemůže ovlivnit.



Další změnou, kterou stát začal plánovat poté, co celníci na několika místech v Česku našli tělo usmrceného tygra a tygří produkty, je zpřísnění jejich chovu. Novela zakazuje rozmnožování vybraných šelem a lidoopů v zájmových chovech, jejich venčení na veřejnosti nebo koutky, kde se lidé můžou, obvykle za poplatek, s těmito zvířaty mazlit.