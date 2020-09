Když projde zákon, končíme. Akrobaty nezaplatíme, říká principál Humberta

První šelmu dostal, když dosáhl plnoletosti, a jak sám říká, některá lvíčata i odkojil. Vstával k nim několikrát za noc, aby je dokrmil mlékem. „Při tréninku a při vystoupení s nimi nedělám nic jiného, než že se s nimi mazlím,“ vysvětluje blonďatý krotitel šelem a k jedné lvici se přitulí. Cirkus je zrovna v Příbrami. Když není vystoupení, může se kdokoliv přijít podívat, jak u nich zvířata žijí. „Myslíte, že bychom s šelmami a s medvědy mohli dělat něco, co se jim nelíbí? Jsou to velká zvířata, mají zuby, drápy. Ozvala by se,“ dodává.