Rozvod církevního sňatku neexistuje. Anulací řešíme až sto ročně, říká právník

Jednota, nerozlučitelnost, zrození a výchova dětí. To jsou základní pilíře církevního sňatku, které si dvojice před oltářem slibuje. „U civilního svazku se oddávající ptá, zda si berete dotyčného, a vy řeknete ‚ano, beru‘. A když si něco, nebo někoho, berete, můžete to také snadno zahodit. Ale církevní slib je o něčem jiném. Tam je, že se druhému odevzdáváte a přijímáte ho nebo ji za manžela či manželku,“ nastínil Čepl.

V Česku lze uzavřít církevní sňatek sám o sobě, bez toho civilního. Oba však obnášejí spolupráci s příslušnou matrikou. Dvojice musí nejprve splnit požadavky zákona, tedy dostat od úřadu potvrzení, že sňatek vůbec mohou uzavřít. S tímto povolením pak mohou přistoupit k církevnímu svazku. Pro církev je zároveň podmínkou, že alespoň jeden z dvojice musí být pokřtěný.

„Církevní manželství se charakterizuje jako harmonické vytváření společného života, kde oba budou společně, kde budou děti,“ shrnul církevní právník.

Rozvod, jak ho známe, tedy vlastně neexistuje. V církvi jde o zneplatnění.

„Zneplatnění znamená, že kdysi uzavřený sňatek se od určitého data ukončuje a byť obřad proběhl v kostele, tak z církevních důvodů manželství vůbec nevzniklo,“ vysvětluje Čepl.

Psychická neschopnost převzít práva a povinnosti

„Když to vezmu z té samotné definice manželství – což je jednota, nerozlučitelnost, plození a výchova dětí, tak anulace může být na základě vyloučení jedné z těchto věcí,“ přiblížil Čepl.

Jedním z nejčastějších důvodů pak je podle něj psychická neschopnost převzít práva a povinnosti manželství, což zjednodušeně znamená, že je porušena definice manželství jakožto vytváření harmonického života k dobru oběma partnerům.

„Tedy cokoliv, co tuto harmoničnost výrazným způsobem narušuje, dotyčného člověka psychicky zneschopňuje. Dotyčný třeba ví, jak má vypadat dobré manželství, a chce to, ale není schopen se podle toho chovat,“ doplňuje s tím, že do této kategorie typicky patří například alkoholismus, gamblerství, psychické a fyzické týrání, nezájem o rodinu nebo podobný životní styl, jako dotyčný žil za svobodna.

Patří sem ale také omyl nebo podvod, tedy třeba zatajení dluhů. Dalším aspektem pro zneplatnění může být také například předmanželská smlouva, vylučuje totiž nerozlučitelnost. Totéž platí, když jeden z dvojice odmítá děti - nikoli, když je nemohou mít.

Zneplatníme až sto svazků ročně

Po civilním rozvodu musí následovat sepsání a podání církevní žaloby na neplatnost manželství, kde jsou uvedené důvody. Tato žaloba na neplatnost zároveň musí mít podklady v církevním právu. A k ní se musí dodat dva svědci.

„To znamená třeba to, že si přivedu známého, kamaráda nebo kamarádku, rodiče, sourozence... kterým jsem si stěžoval, jak to u mě doma v manželství vypadá,“ přibližuje Čepl.

Svědkové tímto potvrzují výpověď toho, kdo neplatnost žádá. „Svědkové většinou vypovídají stylem ‚ano, viděl jsem nebo slyšel jsem... působilo to na mě... říkalo se...‘“ přibližuje.

Přestože církevně „nerozvedený“ pár může uzavřít jiné civilní manželství, pro církev zůstává svazek v případě neprokázání dostatečných důkazů nerozlučitelný.

Čepl dodává, že jakožto církevní právník se tématu věnuje už přes dvacet let. „Advokátů je nás víc, ale už se v podstatě neřeší jiné kauzy než tyto. Myslím si, že je to taková stovka ročně,“ uzavírá.