Zvěte Romy do kostelů, ať tam jsou jako doma, vyzvali zástupci církví

Ekumenická rada zastřešuje 13 křesťanských církví, jako přidruženou pak církev římskokatolickou a k tomu tři pozorovatele, mezi které patří i federace židovských obcí. Jednotlivým tématům se věnují v radě komise a pracovní skupiny. Jedna z nich se zaměřuje na práci mezi Romy. Tvoří ji i romští zástupci církví. Skupina dopis vytvořila. Vznikal rok.

„Přemýšleli jsme o tom, jak se dají odstranit bariéry, aby se Romové cítili v kostele jako doma. Největší bariéry jsou v mysli ostatních věřících. Ti musí říct, že chtějí, aby se církve otevřely i pro Romy,“ uvedl předseda skupiny a farář Českobratrské církve evangelické (ČCE) Mikuláš Vymětal. ČCE podle něj romský sbor nemá, ale působí v ní dva romští kazatelé. Ve skoro každém sboru pak Romky a Romové jsou, většinou se do něj dostaly jako adoptované děti s náhradní rodinou, upřesnil Vymětal.

Církev Československá husitská podle své romské farářky Eriky Oubrechtové nějaké romské sbory má, jsou ale menší. „Dopis vnímáme jako podporu či povzbuzení věřícím k otevřenosti, aby se nebáli jinakosti. To je to nejdůležitější,“ uvedla Oubrechtová.

Romskou platformu nemá podle svého diakona Zdena Žigy Církev bratrská. „Chceme Romy víc zasáhnout a přivádět je do našich sborů, možná vytvářet nové sbory. Je to teprve před námi, je to v začátcích,“ řekl Žigo. Zakládání sborů, které budou jinakosti otevřené, zmínil i René Ferko z Apoštolské církve. Podle něj jsou v ní romští vedoucí sborů i pastoři. „Mělo by to být automatické, aby lidé byli v církvi vítáni. Mnoho církví si neví s Romy rady. Chceme jim pomoci a seznámit je s tím, kdo jsme, jaké máme vnímání a cítění,“ uvedl Ferko.

Vymětal dodal, že romské skupiny fungují v katolické církvi a několik romských sborů a platformu má třeba i Církev adventistů sedmého dne.

Podle Moldana se řídící výbor ekumenické rady s dopisem seznámil a jeho šíření zaštítil. „Ekumenická rada církví ho rozešle na ústředí církví, která už vědí, že ho obdrží. Představitelé církví pak mohou s vlastním komentářem a doporučením odeslat dopis na jednotlivé sbory, farnosti či staršovstva. Tam by se zabývali, jak se dá uplatnit v praktické rovině,“ řekl Moldan.

Ve svém dopise pracovní skupina píše věřícím, aby se otevřeli a Romy přijali, přistupovali k nim s „rozumem i srdcem“ a nebáli se odlišností. Doporučuje chovat se taktně a přátelsky bez předsudků. Autoři listu jsou přesvědčeni o tom, že církve mohou přispět ke zlepšení situace Romů, k jejich začlenění a k odstranění vyloučení.