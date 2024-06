Jsme nebešťané, aleluja! Českým věřícím káže samozvaný apoštol z Nigérie

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Říkají si Církev Oáza. Považují se za křesťany a řídí je nigerijský duchovní vůdce Festus Nsoha, který se sám označuje jako apoštol. Nsoha v Čechách působí už od devadesátek a základem jeho učení je myšlenka, že jedině on dokáže svým charismatem vtáhnout nevěřící do své církve, a tím je zachránit před blížící se apokalypsou. Za dobu svého působení u nás se však už dostal do několika sporů.