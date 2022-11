Pivo, soláry a reality. Jak podniká římskokatolická církev a na čem vydělává

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Před deseti lety schválil parlament zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. Spousta navráceného historického majetku byla znehodnocena a bylo potřeba do něj investovat. Do třiceti let také stát slíbil všem církvím přestat vyplácet finanční podporu.Církev proto začala hospodařit a s většími či menšími úspěchy podnikat. Tradiční hospodaření v lesích, na polích a rybnících doplnily hotely, byty, pivovar a teď je na obzoru i fotovoltaika.