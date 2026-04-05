Činy, kvůli kterým je Babiš vyšetřován ve Francii, by mohly být promlčeny

Trestné činy, ze kterých je ve Francii podezřelý český premiér Andrej Babiš, by mohly být promlčeny. Lhůta u daňových podvodů a praní špinavých peněz je šest let, uvedli odborníci na francouzské daňové právo, které oslovila ČTK.

Andrej Babiš hovoří po jednání vlády. (30. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Dobu, po které nastane promlčení, lze ovšem v některých případech výrazně prodloužit. Národní finanční prokuratura (PNF), která transakce z roku 2009 vyšetřuje, nechtěla uvést, zda promlčení nastalo; o tom, zda bude českého premiéra stíhat, zatím nerozhodla.

Transakce, které francouzské úřady vyšetřují, se podle deníku Le Monde staly v září 2009. Jednalo se o nákup luxusních nemovitostí na jihu Francie za použití offshorových společností. Média o obchodech poprvé informovala v roce 2021 v rámci skandálu takzvaných Pandora Papers.

Podle Le Monde se vyšetřovatelé domnívají, že Babiš mohl spáchat daňový podvod a praní špinavých peněz. Český politik v reakci na zprávu o vyšetřování uvedl, že veškeré nákupy nemovitostí ve Francii se uskutečnily v souladu se zákony.

Mluvčí PNF Bérénice Dinhová na dotaz ČTK tento týden uvedla, že vyšetřování Babiše začalo 24. února 2022. Prokuratura dosud stále čeká na předání vyšetřovacího spisu a nemohla tak zatím rozhodnout o stíhání či odložení případu, poznamenala Dinhová.

Aby bylo možné někoho stíhat, je nutné, aby vyšetřování či jiné podobné úkony začaly před koncem promlčecí lhůty. Začátek vyšetřování plynutí lhůty zastavuje. Lhůta pro trestněprávní promlčení je ve Francii pro daňové podvody a praní špinavých peněz v obou případech šest let, uvedl přední francouzský expert na trestní daňové právo Stéphane Detraz z univerzity Paris-Saclay.

V roce 2017 se úprava promlčení ve Francii změnila a lhůta, která se týká i daňových podvodů a praní špinavých peněz, se prodloužila ze tří na šest let. Nová, delší lhůta platí pro všechny činy, které nebyly promlčeny k 1. březnu 2017, kdy začala platit reforma.

Lhůta pro promlčení začíná obvykle plynout ode dne spáchání daného činu. V některých případech ale článek devět francouzského trestního řádu umožňuje odložit začátek odpočtu lhůty. To je případ trestných činů, které jsou skryté ze své podstaty nebo kvůli snaze pachatele. V takovém případě se lhůta začne počítat až od momentu odhalení činu.

Odložený začátek promlčecí lhůty

Experti oslovení ČTK se shodují, že by prokuratura mohla využít odloženého začátku promlčecí lhůty. V případě daňových podvodů k tomu neexistuje ustálená judikatura, poznamenal Detraz. „Nicméně nezdá se mi, že by existovala překážka pro uplatnění (článku devět),“ uvedl Detraz. Podle něj využití offshorových společností může vykazovat snahu skrýt činy v rozporu se zákonem. Před reformou z roku 2017 platila judikatura, která se současné zákonné úpravě velmi podobala, dodal Detraz.

Advokát Jérôme Turot, zakladatel advokátní kanceláře Turot, která patří k předním specialistům na daňové trestní právo ve Francii, se rovněž domnívá, že akvizice nemovitostí skrze offshorové společnosti by mohla představovat skrytou trestnou činnost. Podmínkou ale je, že „akcionář těchto společností nedokáže prokázat, že (finanční) správě oznámil existenci těchto společností a držení aktiv“. To mohl udělat například podáním přiznání k dani z nemovitosti.

Jasnější je případ praní špinavých peněz, protože od roku 2025 zákon tento čin považuje vždy za skrytý. Tím zpřísnil již existující judikaturu. „Nejvyšší soud rozhodl, že v některých případech je praní špinavých peněz skrytým trestným činem,“ uvedl o judikatuře advokát Turot. I před rokem 2025 tak bylo možné na praní špinavých peněz použít odložený začátek promlčecí lhůty.

Článek devět trestního řádu počítá s tím, že nejzazší lhůta pro zahájení úkonů v kategorii, kam spadají daňové podvody a praní špinavých peněz, je 12 let od spáchání činu nezávisle na tom, kdy byl odhalen. „Pokud trestný čin byl spáchán s konečnou platností v září 2009 a před rokem 2022 nebyl proveden žádný vyšetřovací úkon, tak je pravděpodobné, že čin je z hlediska stíhání promlčen,“ uvedl Detraz.

Advokát Turot však poukazuje na to, že ustálená francouzská judikatura velmi znesnadňuje promlčení praní špinavých peněz. Podle judikatury se totiž činu pachatel znovu dopouští pokaždé, když nakládá s majetkem či provádí převody a investice. Tím se znovu začíná počítat lhůta. „Někdy vidíme, že stíhání za praní špinavých peněz je zahájeno mnoho let poté, co byl spáchán daňový podvod, který byl mezitím promlčen. Nakonec záleží na tom, jak věc vyhodnotí prokurátor,“ uvedl Turot.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Po teplém víkendu se v Česku ochladí. Noci budou mrazivé, na horách může sněžit

ilustrační snímek

Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden v Česku ochladí. V prvních dnech bude maximálně 16 stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše 14 stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě...

6. dubna 2026  8:11

V izraelské Haifě íránská střela zasáhla obytný dům, nejméně dva lidé zemřeli

Následky iránského útoku na Izrael (5. dubna 2026)

V izraelském městě Haifa v noci na neděli našli záchranáři dva mrtvé v troskách několikapatrového obytného domu, který v neděli zasáhla íránská střela. Dál pátrají ještě po dvou pohřešovaných,...

6. dubna 2026  7:15

Účelně zaměstnává a bystří důvtip. Jak vzniká legendární stavebnice Merkur

Premium
Majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč

Kovové pásky, šroubky a děrované plechy. Stavebnice, kterou před více než sto lety vymyslel Jaroslav Vancl, dodnes probouzí technickou fantazii dětí i dospělých – a někdy i mění svět. Právě z Merkuru...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Algoritmy jsou nastavené tak, že se dětem zobrazuje bezduchý obsah, varují z ČTÚ

Premium
Lektoři Telekomunikační akademie ČTÚ Václav Linhart (vlevo) a Jaroslav Doležal....

Děti už na mateřských školách mají přístup k tabletu či mobilu, používají i sociální sítě a rodiče často nemají povědomí o rizicích, které na internetu číhají. Lektoři Václav Linhart a Jaroslav...

6. dubna 2026

Kde vzít chlapa, když jsou všichni ve válce? Ukrajinské vojandy líčí život na frontě

Premium
Nasťa slouží jako operátorka dronů v Chersonské oblasti. Ve volných chvílích...

Od našich zpravodajů na Ukrajině V ukrajinské armádě slouží 75 tisíc žen, dvakrát víc než před ruskou invazí. Zdaleka nekončí jen v kuchyni nebo jako sekretářky na štábu. Jsou u rozvědky, v logistice, létají s drony. „Jsou...

6. dubna 2026

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  16:58,  aktualizováno  23:16

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

Největší křesťanské svátky jsou v plném proudu. Lidé v Česku, ale také v zahraničí, si Velikonoce připomínají pomocí lidových tradic a obyčejů. Portál iDNES.cz přináší přehled vybraných fotografií.

5. dubna 2026  20:25

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:16

Íránce nějaká demokracie nezajímá, chtějí blahobyt a spravedlnost, říká arabista

Premium
Měla to být blesková válka. Už při prvních leteckých útocích Spojených států a...

Měla to být blesková válka. Jenže Írán útokům armád USA a Izraele odolává. Navíc začal ostřelovat okolní arabské země. Zablokoval i Hormuzský průliv, hlavní energetickou tepnu světa, ropa a zemní...

5. dubna 2026

Světu nerozumím a řešení neznám. Dcerám proto v herectví nebráním, říká Hanuš

Premium
Miroslav Hanuš (2022)

Hned dvě ze tří dcer Miroslava Hanuše se vydaly v otcových stopách. „Jsem v té profesi šťastnej a uživím se,“ vysvětluje herec ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz, jaký měly doma příklad. Nyní se Hanuš...

5. dubna 2026

Letní tábory jsou téměř vyprodané, ceny stoupají jen mírně, říká asociace

Dětské tábory v roce 2021

Zájem o letní tábory zůstává i letos vysoký, část turnusů je již v tuto chvíli plně obsazená a některé tábory přijímají pouze náhradníky. Sdělili to zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) a...

5. dubna 2026  19:05

