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Čínský vůz, nebo auto značky Škoda? Okamura řekl, co by si rád pořídil

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Tisková konference Tomia Okamury z návštěvy Číny. (20. července 2026)

Tisková konference Tomia Okamury z návštěvy Číny. (20. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně. Zavítal...
Pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně. Zavítal...
Tomio Okamura na jednaní s předsedkyní Šanghajského městského shromáždění paní...
Pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně. Zavítal...
166 fotografií
Od našich zpravodajů v Číně - Třetí den oficiální návštěvy Číny opustil předseda Sněmovny Tomio Okamura Šanghaj. Vysokorychlostním vlakem se přesunul do Chang-čou, kde pokračoval v naplánovaném programu. Společně s podnikatelskou delegací mimo jiné navštívil čínskou automobilku nebo společnost Alibaba, která se zaměřuje na internetový prodej, technologie a umělou inteligenci. Z Chang-čou ještě dnes Okamura odletí do Pekingu.

Třetí den oficiální návštěvy Číny opustil předseda Sněmovny Tomio Okamura Šanghaj. Vysokorychlostním vlakem se přesunul do Chang-čou, kde pokračoval v naplánovaném programu. Společně s podnikatelskou delegací mimo jiné navštívil čínskou automobilku nebo společnost Alibaba, která se zaměřuje na internetový prodej, technologie a umělou inteligenci. Z Chang-čou ještě ve středu Okamura odletí do Pekingu.

„Schválně, běžte posadit. Je to fakt na vysoké úrovni,“ konstatoval šéf české Sněmovny poté, co se posadil a prohlédl si první vlajkový vůz značky Zeeker. V jeho interiéru se nacházela třeba 40tipalcová televize, nebo trezor. O luxusu svědčil ostatně i znak na kapotě, na jehož výrobu byly použity tři gramy ryzího zlata.

Přímá linka Praha-Šanghaj by mohla začít létat příští rok v létě, řekl Okamura

Na dotaz, zda škodovku nebo nový čínský vůz, reagoval v prvním okamžiku šéf Sněmovny lehce vyhýbavě. „Po prohlídce společnosti Geely je zřejmé a shodujeme se tady na tom s celou delegací, že Evropa v tomto směru holt zaspala a že teď už není otázka, jestli předehnat čínské technologie, ale spíš otázka, jak se jim vůbec přiblížit. Proto je potřeba, abychom se inspirovali a poučili,“ řekl Okamura.

Tisková konference Tomia Okamury z návštěvy Číny. (20. července 2026)
Pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně. Zavítal do letecké společnosti China Eastern. Na snímku Tomio Okamura a výkonný zástupce ředitele Eastern Airlines Wan Qingchao. (21. července 2026)
Pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně. Zavítal do společnosti Shanghai Spring International Travel Service, největší soukromé cestovní kancelář v Číně. (21. července 2026)
Tomio Okamura na jednaní s předsedkyní Šanghajského městského shromáždění paní Huang Lixin. (20. července 2026)
166 fotografií

Posléze ale přiznal, že on sám není zaměřený na elektrická auta. „Já jsem takový ten klasický motorista. Rád bych měl nejlépe nějaký klasický osmiválec,“ odpověděl s tím, že bychom si ale měli říct na rovinu, že to, co viděl, byla přehlídka špičkových technologií. „Holt klobouk dolů,“ doplnil Okamura.

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V Pekingu čekají šéfa české Sněmovny klíčová politická jednání. „Budeme mluvit s třetím nejvyšším člověkem v Číně a zároveň se čtvrtým nejvyšším člověkem v Číně po sobě. K těmto jednáním směřuje i cíl naší celé cesty,“ řekl Okamura. Ten chce v Pekingu otevřít otázku mimo jiné zrušení víz pro české občany cestující do Číny. Bavit se šéf dolní komory chce také o možnosti uspořádat v Praze výstavu terakotové armády.

„Mám informaci z čínské strany, že naši návštěvu hodnotí velmi kladně, velice přátelsky, v dobré atmosféře, takže si myslím, že máme nakročeno k otevření témat, s kterými jsme sem přijeli. Ať je to jednání o přímé letecké lince,“ sdělil Okamura. Podle jeho dřívějších vyjádření by k obnovení letů na trase Praha-Šanghaj mělo dojít příští rok v létě, maximálně na podzim.

Cestu po Číně zakončí šéf Sněmovny v pátek.

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