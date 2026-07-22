Třetí den oficiální návštěvy Číny opustil předseda Sněmovny Tomio Okamura Šanghaj. Vysokorychlostním vlakem se přesunul do Chang-čou, kde pokračoval v naplánovaném programu. Společně s podnikatelskou delegací mimo jiné navštívil čínskou automobilku nebo společnost Alibaba, která se zaměřuje na internetový prodej, technologie a umělou inteligenci. Z Chang-čou ještě ve středu Okamura odletí do Pekingu.
„Schválně, běžte posadit. Je to fakt na vysoké úrovni,“ konstatoval šéf české Sněmovny poté, co se posadil a prohlédl si první vlajkový vůz značky Zeeker. V jeho interiéru se nacházela třeba 40tipalcová televize, nebo trezor. O luxusu svědčil ostatně i znak na kapotě, na jehož výrobu byly použity tři gramy ryzího zlata.
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Přímá linka Praha-Šanghaj by mohla začít létat příští rok v létě, řekl Okamura
Na dotaz, zda škodovku nebo nový čínský vůz, reagoval v prvním okamžiku šéf Sněmovny lehce vyhýbavě. „Po prohlídce společnosti Geely je zřejmé a shodujeme se tady na tom s celou delegací, že Evropa v tomto směru holt zaspala a že teď už není otázka, jestli předehnat čínské technologie, ale spíš otázka, jak se jim vůbec přiblížit. Proto je potřeba, abychom se inspirovali a poučili,“ řekl Okamura.
Posléze ale přiznal, že on sám není zaměřený na elektrická auta. „Já jsem takový ten klasický motorista. Rád bych měl nejlépe nějaký klasický osmiválec,“ odpověděl s tím, že bychom si ale měli říct na rovinu, že to, co viděl, byla přehlídka špičkových technologií. „Holt klobouk dolů,“ doplnil Okamura.
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V Pekingu čekají šéfa české Sněmovny klíčová politická jednání. „Budeme mluvit s třetím nejvyšším člověkem v Číně a zároveň se čtvrtým nejvyšším člověkem v Číně po sobě. K těmto jednáním směřuje i cíl naší celé cesty,“ řekl Okamura. Ten chce v Pekingu otevřít otázku mimo jiné zrušení víz pro české občany cestující do Číny. Bavit se šéf dolní komory chce také o možnosti uspořádat v Praze výstavu terakotové armády.
„Mám informaci z čínské strany, že naši návštěvu hodnotí velmi kladně, velice přátelsky, v dobré atmosféře, takže si myslím, že máme nakročeno k otevření témat, s kterými jsme sem přijeli. Ať je to jednání o přímé letecké lince,“ sdělil Okamura. Podle jeho dřívějších vyjádření by k obnovení letů na trase Praha-Šanghaj mělo dojít příští rok v létě, maximálně na podzim.
Cestu po Číně zakončí šéf Sněmovny v pátek.