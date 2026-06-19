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Čínský velvyslanec v Česku předčasně skončil

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  10:53
Čínský velvyslanec Feng Piao ukončil svou misi v Česku. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas.cz, který prostudoval diplomatickou listinu ministerstva zahraničí. Za Fengova vedení se Čína v tuzemsku chovala nepřátelsky. Došlo i k pronásledování a plánování útoku na viceprezidentku Tchaj-wanu. Feng byl velvyslancem od roku 2022.
Velvyslanec Čínské lidové republiky v Česku Feng Piao (2022)

Velvyslanec Čínské lidové republiky v Česku Feng Piao (2022) | foto: Ambasáda ČLR v Česku

Předseda Sněmovny Tomio Okamura se setkal s čínským velvyslancem Feng Piaem....
Tchajwanská viceprezidentka Hsiao Bi-khim
Předseda Sněmovny Tomio Okamura se setkal s čínským velvyslancem Feng Piaem....
Program konference je rozdělen do tematických bloků podle stínových...
5 fotografií

Informaci o konci úřadu potvrdil serveru iRozhlas.cz i Černínský palác. Čínskou ambasádu dočasně jako chargé d’affaires vede Zuo Wen-sing a Feng už v Česku nepobývá. Ještě na konci dubna přitom jednal s předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou (SPD). Probírali například možnost zavést přímou leteckou linku mezi oběma zeměmi.

Zmizení Fengova jména z aktualizované diplomatické listiny naznačuje, že jeho mise skončila několik měsíců před koncem standardní čtyřleté lhůty. Funkce velvyslance se ujal v říjnu 2022, kdy ho přijal tehdejší prezident Miloš Zeman.

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Kdy přesně a za jakých okolností Feng v úřadu skončil, není jasné. Čínská ambasáda na dotazy serveru iRozhlas.cz neodpověděla. „Velvyslanec Čínské lidové republiky svou misi již ukončil a opustil Českou republiku,“ řekl pouze mluvčí Černínského paláce Adam Čörgő.

Většinu Fengova mandátu vedl českou diplomacii Jan Lipavský (ODS). Čína se v této době mnohdy chovala nepřátelsky, například když pronikla do interní komunikační sítě ministerstva zahraničí. Že šlo právě o útok Číny odhalilo Vojenské zpravodajství ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost.

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V březnu 2024, když Česko navštívila tchajwanská viceprezidentka Hsiao Bi-khim, pak vojenská sekce čínské ambasády provedla zpravodajskou operaci. Kromě toho, že viceprezidentku sledovala, zjišťovala její program a monitorovala veškeré schůzky, plánovala také způsobit autonehodu s vozem, který Hsiao převážel. Od toho však Číňané nakonec upustili.

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České ministerstvo zahraničí tehdy uvedlo, že si v té době kvůli incidentu předvolalo čínského velvyslance. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí dále v komentáři k této záležitosti popřel jakékoliv pochybení čínských diplomatů a také uvedl, že Česko se vměšovalo do vnitřních záležitostí Číny tím, že umožnila uskutečnění návštěvy Hsiao Bi-khim.

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