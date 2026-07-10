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V jednacím sále vlády našli nahrávací zařízení, policii to nikdo neřekl

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  8:51

Ministr životního prostředí Igor Červený a Filip Turek na jednání vlády. (23. března 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

V jednacím sále vlády se našlo chytré nahrávací zařízení, policii či rozvědkám to nikdo neřekl. Serveru Seznam Zprávy nález potvrdila mluvčí kabinetu Karla Mráčková. Zařízení formátu kreditní karty našli 22. ledna uklízeči. Jednalo se o čínský výrobek americké firmy Plaud, který umožňuje nahrávat konverzace, obratem je odesílat na internetové servery a s pomocí umělé inteligence převádět na text.

Žádné bezpečnostní riziko podle Mráčkové nevzniklo navzdory tomu, že vláda v sále jedná i o utajovaných věcech a pro nahrávání platí přísná omezení. Zařízení jen někdo v sále ztratil, řekla mluvčí vlády. Nikdo se pak ale k přístroji nehlásil.

„Je to běžná věc, stejně jako má každý z nás na svém telefonu nahrávací zařízení,“ uvedla pro redakci iDNES.cz Mráčková. „Do sálu může každý přijít s diktafonem,“ vysvětluje dále s tím, že nahrávání není zakázané a přinést si externí zařízení je tudíž právo každého.

Podrobnější odpovědi k dalším otázkám redakce přislíbila mluvčí poskytnout v průběhu dne.

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„Zařízení bylo nalezeno zaměstnanci, kteří prováděli běžný úklid. Bylo vypnuté a nebylo nijak ukryté, jednalo se tedy zcela zjevně o ztrátu. Jelikož ten den probíhalo v místnosti více jednání, nebylo možné určit, kdo a kdy toto zařízení ztratil,“ řekla Mráčková.

Přístroj pak po několik týdnů nikdo neprověřoval. „Zařízení bylo uschováno pro případ, zda by se o něj někdo přihlásil,“ sdělila serveru vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha. Když se pak k nahrávacímu zařízení nehlásil nikdo, prověřili ho pracovníci IT z úřadu vlády. Podle Bartha společně s bezpečnostním oddělením nález vyhodnotili tak, že není problematický.

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Ochranná služba policie, která má na starosti střežení ústavních činitelů, ani tajné služby žádné oficiální prověřování nespustily, protože jim podle serveru nález zařízení nikdo nenahlásil. Bartha tvrdí, že v den nálezu přístroje vláda nezasedala, ani v dané místnosti nebylo žádné jednání ve vyhrazeném režimu. „Tato zasedací místnost je využívána i pro celou řadu dalších jednání nebo porad, které probíhají v různých formátech,“ doplnila.

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