Žádné bezpečnostní riziko podle Mráčkové nevzniklo navzdory tomu, že vláda v sále jedná i o utajovaných věcech a pro nahrávání platí přísná omezení. Zařízení jen někdo v sále ztratil, řekla mluvčí vlády. Nikdo se pak ale k přístroji nehlásil.
„Je to běžná věc, stejně jako má každý z nás na svém telefonu nahrávací zařízení,“ uvedla pro redakci iDNES.cz Mráčková. „Do sálu může každý přijít s diktafonem,“ vysvětluje dále s tím, že nahrávání není zakázané a přinést si externí zařízení je tudíž právo každého.
Podrobnější odpovědi k dalším otázkám redakce přislíbila mluvčí poskytnout v průběhu dne.
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„Zařízení bylo nalezeno zaměstnanci, kteří prováděli běžný úklid. Bylo vypnuté a nebylo nijak ukryté, jednalo se tedy zcela zjevně o ztrátu. Jelikož ten den probíhalo v místnosti více jednání, nebylo možné určit, kdo a kdy toto zařízení ztratil,“ řekla Mráčková.
Přístroj pak po několik týdnů nikdo neprověřoval. „Zařízení bylo uschováno pro případ, zda by se o něj někdo přihlásil,“ sdělila serveru vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha. Když se pak k nahrávacímu zařízení nehlásil nikdo, prověřili ho pracovníci IT z úřadu vlády. Podle Bartha společně s bezpečnostním oddělením nález vyhodnotili tak, že není problematický.
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Ochranná služba policie, která má na starosti střežení ústavních činitelů, ani tajné služby žádné oficiální prověřování nespustily, protože jim podle serveru nález zařízení nikdo nenahlásil. Bartha tvrdí, že v den nálezu přístroje vláda nezasedala, ani v dané místnosti nebylo žádné jednání ve vyhrazeném režimu. „Tato zasedací místnost je využívána i pro celou řadu dalších jednání nebo porad, které probíhají v různých formátech,“ doplnila.