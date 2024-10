Čínská ambasáda se ohradila proti návštěvě tchajwanské exprezidentky v Praze

Odbory rozlítil návrh osekat v důchodové reformě seznam náročných profesí

Za nepřijatelný považují odbory návrh ODS a TOP 09 výrazně osekat seznam náročných profesí, z nichž by lidé mohli odcházet do předčasného důchodu bez krácení penze. Bylo by jich jen 12 tisíc místo...