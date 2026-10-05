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Kauza údajného čínského špiona míří k soudu. Hrozí mu až pět let

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  10:26
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

První případ stíhání pro trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc definitivně míří před soudce. Údajný příslušník čínské zpravodajské služby Jang I-min, který měl v Česku působit pod novinářským krytím, stane v polovině října před senátem Městského soudu v Praze.

Dlouho přitom nebylo jasné, kdy případ k soudu doputuje. Jak vyplývá z rozpisu soudu, případ začne justice rozplétat v polovině října. Vrchní soud v Praze tak vyhověl stížnosti státního zástupce, zrušil původní verdikt o vrácení věci policii a nařídil městskému soudu kauzu standardně projednat.

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Jang pobýval v Česku nejméně od ledna 2024. Vystupoval zde jako oficiálně akreditovaný zahraniční zpravodaj čínského státního deníku Guangming Daily, což podle vyšetřovatelů sloužilo pouze jako krytí pro jeho práci pro čínské zpravodajské služby.

Údajný zpravodajec měl mít na starost monitorování situace v celém regionu Visegrádské čtyřky. V tuzemsku měl systematicky vytěžoval a sledoval lidi z politických a akademických kruhů. Získané informace a analýzy následně předával na čínské velvyslanectví v Praze.

Mezi jeho kontakty patřil například někdejší dlouholetý europoslanec Jan Zahradil, který mu v minulosti poskytl rozhovor a na jeho žádost vypracoval analýzu mezinárodní situace. Jak Zahradil dříve potvrdil, kontakty přerušil v létě 2024 poté, co byl bezpečnostními složkami neformálně varován, že novinář představuje bezpečnostní riziko.

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Údajného čínského agenta zadrželi kriminalisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě letos v lednu. Následně zamířil do vazby. Nyní stane před senátem soudce Tomeho Frankiče, který hlavní líčení nařídil na tři dny od 14. do 16. října. V případě prokázání viny hrozí cizinci podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let a vyhoštění z Česka.

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