Okamura při návštěvě Číny vystoupal na Velkou čínskou zeď. Je to div světa, řekl

Podpořit vzájemné cestování chce šéf dolní komory například zlepšením podmínek. Pro české občany cestující do Číny chce například zrušit víza, protože ta si musí obstarat jako jedni ze dvou zemí Evropské unie (tou druhou je Litva).
„Tuto otázku jsme otevřeli i na jednání s nejvyššími čínskými představiteli. Budu pomáhat, abychom dál v těchto jednáních pokračovali a dotáhli to až do konce,“ slíbil Okamura.
Jaký dojem si tady z čínské zdi odnesl?
„Je to velkolepé. Viděli jsme sice jen pár set metrů, ale já si myslím, že to může být velké lákadlo a určitě to bude velké lákadlo pro spoustu českých turistů, kteří budou chtít zemi navštívit,“ svěřil iDNES.cz předseda Sněmovny. Dalším lákadlem by podle něj mohlo být i Zakázané město nebo návštěva výstavy Terakotové armády.
Tu by rád Okamura ukázal i v Praze. Proto i tuto otázku během návštěvy v Číně otevřel. „Platí, že čínská strana zapůjčuje tuto světovou výstavu zemím, s níž mají standardní, nebo nadstandardní vzaty, vztahy na základě vzájemného respektu a porozumění, což bylo i cílem mojí návštěvy. Myslím, že takové vztahy se nám tady podařilo nastartovat,“ uvedl Okamura s tím, že Terakotová armáda je v Číně brána jako národní poklad.
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„Dokonce jsem slyšel, že je brána víc než panda, která má své nároky, jako je čerstvý bambus. Kdežto vojáci z Terakotové armády jsou samozřejmě připraveni stát v celém pluku všude a kdykoliv třeba i u nás, pakliže nám ji čínská strana zapůjčí,“ vysvětlil předseda české dolní komory před odletem zpět do České republiky.
Okamura v Číně strávil pět dní. Mimo jiné zde otevřel i otázku možného propuštění v Číně zadrženého Čecha, který je čínskými úřady vyšetřován pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Žádné další detaily k tomu ale Okamura z taktických důvodů nesdělil.