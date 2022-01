Bojkotujte olympiádu v Číně, burcoval Tibeťan. Část senátorů je pro

Připomněli, že už loni v červnu celý Senát vyzval české politické představitele, aby se neúčastnili zimní olympiády v Číně, a nelegitimizovali tak pokračující porušování lidských práv v této zemi.

„Český Senát byl jednou z prvních parlamentních komor na světě, které k neúčasti politiků na hrách v Pekingu vyzvaly,“ uvedl Růžička. Sportovcům drží palce, žádný demokratický politik by ale neměl svou účastí podpořit olympiádu v zemi, jejíž vedení rozhodně nehraje fair play, dodal.

Rabas, předseda neformální senátní Skupiny přátel Tibetu, zmínil několik důvodů, proč by se měli politici od olympiády distancovat – státem organizované násilí na Ujgurech, uzavření Tibetu a ničení místních tradic, věznění politických oponentů nebo šíření dezinformací v demokratických zemích.

Wangčhen při pondělním setkání v českém Senátu vyjádřil obavy ze situace v Tibetu, kde podle něj hrozí kulturní genocida. Za svůj dokument o letní olympiádě v Číně v roce 2008 ho čínský režim uvrhl na šest let do vězení. Před dalšími olympijskými hrami v Pekingu cestuje po evropských zemích, vyzývá k bojkotu her a snímek Nechat strach za sebou (Leaving Fear Behind) promítá. V Praze se ještě v úterý setká s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou a se členy zahraničního výboru.

Oberfalzer soudí, že olympiáda do Číny nepatří. Stejně jako v roce 1936 v Berlíně nebo později v Moskvě jde především o propagaci režimu, zastření a odvedení pozornosti od totalitního chování těchto společností vůči menšinám obyvatelstva, uvedl.

Režisér Döndub Wangčhen se chce v Evropě podělit o svůj osobní příběh, ale především diskutovat o významu olympiády pro Tibeťany i jiné národnostní menšiny. Jazyk, náboženství či identita Tibeťanů je podle něj v ohrožení. „Je to snaha proměnit Tibet v zemi, kde vládne čínská kultura. Hrozí tady kulturní genocida. Jsem tu proto, abych o této situaci hovořil také v kontextu olympiády, která má brzy začít v Číně,“ uvedl dnes při setkání s českými senátory.

Döndub Wangčhen obdržel v roce 2012 Mezinárodní cenu svobody tisku, kterou udílí Výbor na ochranu novinářů. V roce 2014 se stal nositelem Ceny Václava Havla za kreativní disent, kterou mu udělila nadace Human Rights Foundation.

Některé státy včetně USA už oznámily, že do Pekingu nevyšlou žádnou oficiální politickou delegaci. Současná česká vláda má k čínskému režimu kritický postoj, oficiálně ale zatím diplomatický bojkot her neoznámila.

Dönduba Wangčhena doprovází ředitel evropské části mezinárodní organizace International Campaign for Tibet Wangpo Tethong. „Je zkreslená představa, že se mladí lidé, kteří se věnují sportu, o politické otázky nezajímají. Bylo jich mnoho i v minulosti, těch, kteří měli na paměti i jiné otázky než jen sport, třeba Muhammad Ali. Chci jim vyjádřit podporu a říci jim, že i jejich názoru je dopřáno sluchu. Mezinárodní olympijský výbor se snaží jejich hlas umlčet. Je třeba tyto hlasy poslouchat a bránit je,“ řekl v pondělí v Senátu.