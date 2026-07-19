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Okamura letí do Číny. Před cestou se sešel s tajnými službami

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  14:00
Tomio Okamura na vojenském letišti v Kbelích avizoval cíle své návštěvy Číny....

Tomio Okamura na vojenském letišti v Kbelích avizoval cíle své návštěvy Číny. (19. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tomio Okamura na vojenském letišti v Kbelích avizoval cíle své cesty do Číny....
Tomio Okamura na vojenském letišti v Kbelích avizoval cíle své cesty do Číny....
Tomio Okamura na vojenském letišti v Kbelích avizoval cíle návštěvy Číny. (19....
Tomio Okamura na vojenském letišti v Kbelích avizoval cíle návštěvy Číny. (19....
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Od našich zpravodajů v Číně - Zrušit vízovou povinnost pro české občany cestující do Číny, přilákat čínské turisty do Česka či možnost uspořádat v Praze výstavu terakotové armády. To jsou jen některé cíle, s nimiž dnes odlétá na oficiální pětidenní návštěvu Číny předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Ten je v rámci své mise připraven spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně, pokud ho o to požádá české ministerstvo zahraničí.

„Bude to první oficiální cesta představitele České republiky do Číny po osmi letech. V rámci své cesty mám pět cílů. Zaprvé otevřeme jednání o možnosti navýšení počtu letů, především se nám jedná o Šanghaj. Před covidem létaly čtyři přímé lety, výsledkem bylo 600 tisíc čínských turistů v roce 2018 i 2019,“ řekl Okamura v neděli na tiskové konferenci před odletem a zdůraznil příjem do českého státního rozpočtu. Bude jednat s vedením China Eastern Airlines.

Linka je podle něj v podstatě předpřipravená, proto jej do Číny doprovázejí dva manažeři státního podniku Letiště Praha.

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Dále Okamura zmínil navýšení počtu čínských turistů a zrušení víz pro Čechy cestující do Číny. Chce se zaměřit také na obchodní příležitosti pro české podnikatele, proto s ním letí podnikatelská delegace firem.

Nakonec zmínil výstavu terakotové armády. „I podle vyjádření Národního muzea by se jednalo o nejprestižnější akci, kterou by vůbec kdy muzeum realizovalo v historii samostatného Česka,“ řekl.

Do asijské země jej dále doprovází zástupci Svazu průmyslu a dopravy a další podnikatelé či ředitel příslušného odboru na ministerstvu kultury, který má pomoci se zajištěním výstavy terakotové armády, a náměstek ministra zahraničí.

Okamura je připraven jednat taktéž o aktuálních konzulárních otázkách včetně případu zadrženého Čecha. „Jsme připraveni na jednání. Konzultovali jsme to s ministerstvem zahraničí i vedením tajné služby. Jednání se ale nedají dělat tak, že vzkazujeme něco do zahraničí přes média, to by jednání mohlo zhatit,“ zdůraznil šéf Sněmovny.

Okamura už dříve v neděli na CNN Prima News řekl, že návštěvu Číny konzultoval s vedením českých tajných služeb. „U tohoto typu cesty je to standardní průběh. Probereme aktuální doporučení a situaci, zvláště když se jedná o takto významné exponované země. Co se týče zadrženého státního občana, má čínskou manželku, což poznamenávám jako takovou zajímavost,“ doplnil.

Macinka o Čechovi zadrženém v Číně: Byl tam na soukromé návštěvě

Okamura dříve v tomto týdnu uvedl, že kdyby byla potřeba nějaká součinnost z jeho strany v rámci cesty, je připraven na jednání o zadrženém Čechovi. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) byl Čech v zemi na soukromé návštěvě. Zadržen měl být kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Případ ale údajně nesouvisí s lednovým zadržením čínského občana v Praze. Opoziční politici i přesto šéfa Sněmovny vyzývali, aby cestu zrušil.

„Za této situace by Tomio Okamura neměl do Číny cestovat na vysokou státní návštěvu, protože úroveň vzájemných vztahů tomu zcela zjevně neodpovídá,“ uvedl na síti X bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla nese případ zadrženého českého občana čínskými komunisty až nápadně znaky takzvané diplomacie rukojmích. To si myslí i bývalý místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL), podle kterého Macinka věc bagatelizuje, přitom jde o standardní postup, jak Čína zkouší vystrašit „neposlušné“ státy.

Opozice vyzývá, ale nic se rušit nebude

Šéfa dolní komory na návštěvě Číny doprovodí delegace 40 českých firem. Okamura míří do Šanghaje, Chang-čou, Čcheng-tu, ale také Pekingu. Na návštěvě ho má doprovázet poslankyně a šéfka sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (za Motoristy).

Svaz průmyslu a dopravy misi do Číny uvítal. „Čína zůstává pro Českou republiku jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů a představuje významný trh pro české firmy, zejména v oblasti průmyslu, technologií a výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Dlouhodobá zkušenost ukazuje, že dialog a pragmatická hospodářská spolupráce s Čínou zůstávají klíčové pro konkurenceschopnost evropského i českého průmyslu,“ řekl iDNES.cz František Chaloupecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, který vede podnikatelskou delegaci.

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V té jsou podle něj zastoupeny zejména sektory energetiky, strojírenství a průmyslových technologií, ale samozřejmě i z dalších oblastí. „S ohledem na GDPR nemůžeme poskytovat přesný seznam účastníků a konkrétních firem, které se mise účastní. Od cesty očekáváme především posílení obchodních kontaktů českých firem, navázání nových partnerství a podporu exportních příležitostí,“ doplnil Chaloupecký.

Okamura chce také čínské partnery při jednáních požádat o uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. „Připravili jsme ve spolupráci s Národním muzeem kompletní materiál včetně výstavních prostor, způsobu zabezpečení na tuto světovou výstavu, kterou tuším Čína vyvezla do světa pouze třikrát,“ uvedl šéf Sněmovny. Jednat bude například s ministrem kultury a cestovního ruchu či předsedou čínského parlamentu. Kromě oficiálních jednání by si měl Okamura prohlédnout také Velkou čínskou zeď nebo Zakázané město.

Premiér: Budeme dělat pragmatickou politiku

Premiér Andrej Babiš (ANO) se nechal opakovaně slyšet, že jeho vláda nebude dělat hodnotovou zahraniční politiku, nýbrž pragmatickou. „Kvůli předchozí vládě a koalici nemáme s Čínou ideální vztahy, takže je dobře, že tam bude pan Okamura přijat. Musíme ty vztahy narovnat jako to mají jiní spojenci,“ řekl Babiš v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz s tím, že Česko je samozřejmě rádo, že u nás investuje Tchaj-wan, ale návštěva Okamury v Číně není nic proti Tchaj-wanu.

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„Máme nějakou linii. A ta linie minulé vlády poškozuje náš byznys. Čína u nás neinvestuje, protože ty vztahy jsou takové, jaké jsou,“ sdělil Babiš.

Peking v minulosti často kritizoval Česko právě kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tchaj-wanu či s loňskou návštěvou prezidenta Petra Pavla u dalajlamy při příležitosti jeho 90. narozenin. Tchaj-wan navštívil dvakrát předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), v zemi ale také byla například Okamurova předchůdkyně v čele Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Čínu naopak několikrát navštívil někdejší prezident Miloš Zeman.

14. července 2026
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