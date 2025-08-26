„Mohlo jít o vypuštěné palivo zřejmě z druhého stupně (čínské) rakety Dlouhý pochod 8A po vypuštění neznámé družice,“ vysvětlil iDNES.cz astronom Martin Gembec. Podle něj se úkaz mohl nacházet přibližně na pokraji nízké oběžné dráhy Země, tedy ve výšce zhruba dvou tisíc kilometrů.
K úkazu se na sociálních sítích vyjádřil i Astronomický ústav Akademie Věd ČR, který potvrdil, že skutečně mělo jít o palivo z čínské rakety.
|
Čína ohlásila další vesmírný úspěch. Do kosmu se dostala její nová raketa
„Jednalo se o nové palivo Methalox (kapalný kyslík a metan), které je novinkou v pohonných hmotách raket, je čistější a více ekologické,“ doplnil Astronomický ústav ve svém příspěvku. Raketa odstartovala okolo 21. hodiny SELČ.
Na sociálních sítích lidé sdíleli své fotografie zachycující tento úkaz napříč celou Českou republikou. Není to však zřejmě poslední šance podobný jev vidět, jelikož čínská raketa Dlouhý pochod 8A je zkonstruována pro pravidelné vynášení většího množství satelitů na nižší oběžnou dráhu.
Podle agentury Reuters je celý projekt součástí čínských snah čelit současné dominanci americké společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska, která na orbitě disponuje zatím zhruba osmi tisíci satelitů konstelace Starlink.
Jméno rakety odkazuje na strategický ústup čínské komunistické armády během občanské války v letech 1934 až 1935. Pod vedením generála Ču Te a Mao Ce-tunga tehdy desítky tisíc vojáků během třinácti měsíců urazily přibližně 12 500 kilometrů.