Okamuru přijal třetí nejvlivnější muž Číny, mluvilo se i o „dobrosrdečném“ Krtečkovi

„Váš krteček byl jedním z prvních zahraničních animovaných seriálů uvedených v Číně. Byl přátelský, dobrosrdečný,“ vyzdvihl Chu-ning přednosti legendární kreslené pohádkové postavičky. V úvodním projevu mluvil i o dalších přednostech Česka. „Přátelství Číny má dlouhodobou historii,“ zavzpomínal Chu-ning a ocenil snahu o rozvoj česko-čínských vztahů od nové české vlády.
„Je to symbolicky deset let od navázání strategického partnerství, které vyhlásili tehdejší prezidenti,“ navázal Okamura.Ten chtěl v rámci jednání otevřít otázky třeba na zrušení víz pro české občany cestující do Číny nebo obnovení letecké linky na trase Praha – Šanghaj.
Výsledky jednání ale zatím nejsou známy stejně jako to, jak dopadla jednání s náměstkem ministra kultury a cestovního ruchu o možnosti uspořádat výstavu terakotové armády v Praze.