Covid je z Česka? Jen čínská pseudostudie a propaganda, míní opozice

“Všechno nasvědčuje tomu, že je to záležitost čínská. Možná bych to trochu bral úsměvně, jako odvádění pozornosti jinam,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan. Podle něj je to otázka, která bude určitě v letech po pandemii podrobena skutečnému vědeckému zkoumání a zjistí se tak opravdový původ nového typu koronaviru.

„Vzhledem k tomu, že je Čína (např. ze strany WHO) považována za původce nemoci covid-19, snaží se těchto podezření zbavit dlouhodobě. Nejde proto o nic překvapivého,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Ministerstvo zdravotnictví se k čínské analýze odmítlo vyjádřit.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová označuje analýzu za pseudostudii. „Čínská komunistická propaganda pracuje na plné obrátky a tak jako každá propaganda se neštítí ničeho. Čínský lékař Li-Wen-liang už v prosinci minulého roku varoval před koronavirem a byl umlčen a zaplatil za to životem,“ konstatovala.

Čína se podle Adamové Pekarové snaží hodit vinu na někoho jiného. „Čína má na rukou smrt statisíců oběti koronaviru a snaží se svou vinu smýt jakýmkoliv způsobem, vysílá proto do světa své analýzy a pseudostudie, které mají odpoutat pozornost od její negativní role v celosvětové pandemii,“ dodala.

Podobný názor má i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, Čína podle něj chce odvrátit pozornost. “Já si myslím, že to je protireakce Číny. Česká republika a čeští politici, včetně nás za KDU-ČSL, totiž požadujeme, aby se WHO zabývala prošetřením původu covidu,“ zhodnotil důvěryhodnost analýzy Jurečka.

“Nejvíce si kladu otázku, jak je možné, že se to v podstatě ve stejnou dobu šířilo z od sebe poměrně vzdálených míst, včetně Wu-chanu a Itálie,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip. Dodal, že podle dostupných informací zastává názor, že virus určitě není přírodního původu, nýbrž umělého.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že průběh mutace mohou objasnit jen vědci. „I v tomto případě hraje politika svou roli a každý názor musíme brát s rezervou,“ dodal.

Europoslanec ODS Alexandr Vondra se k čínské analýze vyjádřil podobně stručně. „Pokud má to má být pomsta Pekingu za návštěvu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu, považuji to za pokus o špatný vtip,“ konstatoval.

Analýza odmítá původ ve Wu-chanu

V dokumentu čínští akademici označili „za vysoce nepravděpodobné“, že by mutace, která byla objevena v čínském Wu-chanu, byla tou původní mutací nového typu koronaviru, kdy došlo k přenosu ze zvířete na člověka.

Čínští fylogenetikové se pokusili dokázat, že koronavir, který se objevil loni na podzim v čínském Wu-chanu, byl jen mutací původního viru. Tuto mutaci sledovali k originální verzi, která podle nich pochází z devíti zmíněných států, mezi nimi i z České republiky.

Za nejpravděpodobnější považují čínští vědci, že nový koronavirus původně zmutoval v Indii nebo Bangladéši, a to kvůli výskytu vzorků s nízkou mírou mutace.