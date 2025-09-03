Čínské technologie pronikají do kritických odvětví, varuje NÚKIB. Bojí se zneužití

Autor: ,
  16:28
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varoval před posíláním systémových a uživatelských dat do Číny. Obává se ovlivnění kritické infrastruktury v Česku, tedy třeba energetiky, dopravy, zdravotnictví či veřejné správy. Čínské technologie podle něj stále více pronikají do různých kritických odvětví, systémy s nimi by pak mohla použít Čína ke špionáži.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Varování se týká správců systémů klíčových pro fungování země, komunikačních systémů nebo digitálních služeb.

„Na základě vydaného varování musí povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti zohlednit hrozbu v analýze rizik a na zjištěná rizika reagovat přijetím přiměřených bezpečnostních opatření,“ sdělil NÚKIB. Neznamená to však podle úřadu úplný zákaz předávání systémových a uživatelských dat nebo vzdálené správy technologií z Číny.

Pro běžné občany pak varování neznamená povinnost provádět nějaká opatření. „Nicméně úřad obecně doporučuje, aby lidé věnovali kybernetické bezpečnosti pozornost a vyhodnocovali z tohoto hlediska zodpovědně, jaké produkty používají a s kým a jaká data jejich prostřednictvím sdílejí,“ doplnil NÚKIB.

Číňané pronikají do českých firem. Startupy narážejí na „falešné ajťáky“

Příkladem rizikových výrobků a služeb, které mohou předávat data do Číny, nebo je někdo z Číny spravuje, jsou podle kybernetického úřadu například IP kamery, které přenášejí obraz online, střídače pro fotovoltaiku, tzv. smartmetry, zdravotechnika, cloudová úložiště, chytré telefony a hodinky, elektromobily i velké jazykové modely, což je typ umělé inteligence (AI).

Za riziko považuje úřad stoupající počet zařízení, která jsou připojena k internetu a předávají data nebo jsou vzdáleně řízena svými dodavateli.

„Současné systémy kritické infrastruktury jsou stále závislejší na ukládání a zpracování dat v cloudových úložištích a na připojení k síti, jež umožňuje vzdálenou obsluhu a aktualizace,“ uvedl kybernetický úřad.

„To v praxi znamená, že dodavatelé technologických řešení mají možnost zásadním způsobem ovlivňovat chod kritické infrastruktury nebo přistupovat k důležitým datům, a důvěra ve spolehlivost dodavatele je tak naprosto klíčová,“ doplnil.

Neprodleně odinstalujte. České úřady i firmy masivně zakročily proti TikToku

Politické a právní prostředí v Číně, zcela ovládané komunistickou stranou, podle NÚKIB mimo jiné umožňuje přístup čínských vládních orgánů k datům uloženým na čínském území či významné zásahy tamní vlády do fungování soukromých společností.

„Dává těmto vládním orgánům nástroje pro vynucení spolupráce soukromých firem při špionážních aktivitách Čínské lidové republiky,“ uvedl kybernetický úřad.

Že Čína představuje hrozbu pro Česko a další země Evropské unie či NATO, dokládají podle NÚKIB například na jaře zveřejněné informace o napadení systémů českého ministerstva zahraničí. Ministerstvo letos v květnu oznámilo, že hackerská skupina APT31 spojovaná s čínskou rozvědkou prováděla od roku 2022 útoky proti jedné z neutajovaných komunikačních sítí ministerstva.

Vláda v červenci také oznámila, že na doporučení NÚKIB zakázala používat ve státní správě jakékoli produkty čínské společnosti DeepSeek, která se zabývá vývojem AI. V roce 2018 NÚKIB rovněž vydal varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE.

Vstoupit do diskuse

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Bezvládný demonstrant vyděsil Bělorusy. Mlátičku ze slavné fotky opustila manželka

Když jej před pěti lety vyfotili, jak obklopen těžkooděnci leží na zemi, vyděšení Bělorusové si pomysleli, že je mrtvý. A s nimi i ti, kteří sledovali, jak protesty proti diktátorovi Alexandru...

Jaderná triáda, celý svět v dosahu. Čína odhalila zbraňová esa a postrašila Západ

Čína na vojenské přehlídce k 80. výročí konce druhé světové války poprvé představila svou triádu jaderných zbraní, které lze odpálit ze vzduchu, země a moře. Ukázala též novou balistickou střelu, jež...

3. září 2025  16:55

„Otevření brány“. Ústavní soud dal ženě šanci na odškodnění za zneužívání knězem

Ústavní soud dal ženě novou šanci na odškodnění za to, že policie neprovedla účinné vyšetřování trestního oznámení na katolického kněze, které se týkalo sexuálního zneužívání. Žalobu o 500 tisíc...

3. září 2025  16:54

Turecká policie znovu zatýkala členy opozice. Je to soudní puč, hřímá šéf CHP

Turecká opozice čelí další vlně postihů ve spojitosti s údajnou korupcí. Policie při středečních raziích zatkla sedm pracovníků Republikánské lidové strany (CHP). Kromě toho soud zrušil výsledky...

3. září 2025  16:51

Hnutí Stačilo! je nepřiznanou koalicí, míní soud v Brně. Jeho kandidátku ale nezrušil

Stačilo! je nepřiznanou koalicí a porušuje zákon, rozhodl krajský soud v Brně. Registraci kandidátky na Vysočině nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní. Usnesení se týká návrhů na zrušení...

3. září 2025  15:59,  aktualizováno  16:43

Čínské technologie pronikají do kritických odvětví, varuje NÚKIB. Bojí se zneužití

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varoval před posíláním systémových a uživatelských dat do Číny. Obává se ovlivnění kritické infrastruktury v Česku, tedy třeba...

3. září 2025  16:28

Kintera, Nepraš, Vytiska. Padesátku našich předních umělců hostí Palác Bellevue

Rovná padesátka významných představitelů českého moderního umění odhalí svá díla veřejnosti v Paláci Bellevue na pražském Smetanově nábřeží. Čtvrtý ročník akce J&T Banka Art Index Pop-up tak na čtyři...

3. září 2025  16:25

Vyhrocený pražský mítink SPOLU. Fiala do Haagu, řvali propalestinští demonstranti

Setkání politiků SPOLU na náměstí Míru v Praze narušili demonstranti podporující Palestinu. Na mítinku vystupují ministr zahraničí Jan Lipavský, ministryně obrany Jana Černochová, následně přijel...

3. září 2025  15:12,  aktualizováno  16:09

Otec beze slova zmizel i s dvěma malými dcerami, pátrá po nich policie

Jablonečtí kriminalisté pátrají po šestapadesátiletém Pavlu Loukotovi z Jablonce nad Nisou a jeho dvou dcerách, které má podle policie pravděpodobně u sebe. Není to poprvé, co s dětmi beze slova...

3. září 2025  16:02

Pro energetiku bude podstatné, kdo dodá kabely a turbíny, tvrdí manažeři J&T

Globální spotřeba elektřiny v dalších letech výrazně poroste. Jedním z důvodů je i rozvoj umělé inteligence a výstavba nových datových center. Podle analytiků banky J&T je energetický sektor...

3. září 2025  16:01

Požár luxusní vily byl pojistný podvod. A důmyslně naplánovaný, míní obžaloba

Za požár luxusní vily v Moravičanech na Šumpersku z roku 2023 se škodou 20 milionů korun, který byl podle kriminalistů pojistným podvodem, státní zástupce obžaloval majitele domu a jeho manželku....

3. září 2025  15:58

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Rusko nemá právo diktovat, odmítá Lipavský tvrzení o české glorifikaci nacismu

Ministr zahraničí Jan Lipavský se důrazně ohradil proti zprávě ruského ministerstva zahraničí, v níž je Česko společně s Polskem a pobaltskými státy řazeno k těm, které údajně glorifikují nacismus....

3. září 2025  15:07,  aktualizováno  15:36

Šíření žloutenky v Praze zrychlilo. Nad čištění laviček a madel v MHD je hygiena rukou

Žloutenka se šíří stále rychleji. Jen za dva měsíce se nakazilo 264 Pražanů včetně dětí. Zatímco za první čtyři měsíce roku hygienici evidovali 73 případů a do konce školního roku jich bylo 241. V...

3. září 2025  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.