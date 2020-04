Čína lhala. Přehodnoťme k ní vztah, říkají experti ministerstva zahraničí

Experti ministerstva varují před vlivem Číny, která se může pokusit pomocí propagandy rozložit Západ ve snaze stát se dominantní mocností.

Analýzu si nechal vypracovat ministr zahraničí Tomáš Petříček, který jeho existenci naznačil již v neděli ve vysílání ČT. Připustil, že zahraniční politika Česka vůči právě Číně nebo i Rusku se možná bude muset v budoucnu změnit.

Zmínil příliš velkou závislost na dovozu léků nebo zdravotnického materiálu z Číny a předpokládá, že se výrobci začnou přesouvat zpět do Evropy.

Podoba dokumentu ještě není finální, obsahuje již však velmi důrazné varování před vlivem Číny na Českou republiku. „Není důvod zapírat pozitivní aspekty, nicméně nesmí být potlačována fakta, tedy například že Čína na počátku zapírala existenci epidemie a perzekvovala whistleblowery, ochranné pomůcky do zahraničí nedaruje, nýbrž prodává, kvalita je často pochybná, propagandistické úsilí je doložitelnou realitou,“ píše se podle aktuálně.cz v analýze.

Tamní režim se také snaží stylizovat do role zachránce a prezentuje prodej zdravotnického materiálu jako dary ostatním zemím, upozorňují analytici a nazvali to jako „stylizace do role vůdce globálního úsilí pro zvládnutí pandemie“.

Čína se také může pokusit získat na svou stranu některé členské země EU včetně ČR pomocí iniciativy 17+1 nebo projektu takzvané Nové hedvábné stezky, který dlouhodobě podporuje i prezident Miloš Zeman. Analýza také varuje před možným pokusem o skoupení klíčových tuzemských firem oslabených koronavirovou krizí.

Lidovci volají po vyšetřování

O tom, že Čína velmi pravděpodobně o epidemii uváděla nepravdivé informace, se domnívají lidovci. Jejich zástupci v Evropském parlamentu připravují výzvu Evropské komisi, ve které požadují vyšetření důvodů vzniku pandemie nemoci covid-19.

„Chceme znát jasnou odpověď na to, kdo je původce a zda čínské orgány nezamlčovaly informace o pandemii. EU musí být iniciátorem a lídrem vyšetřování, protože státy EU patřily a patří k nejvíce postiženým na světě,“ řekl europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

To, že Čína neuváděla pravdivé informace, vedlo podle lidovců k pozdějšímu zavedení restriktivních opatření v řadě států. Tvrdí také, že tamní režim dlouho tvrdil, že virus není přenosný mezi lidmi.

KDU-ČSL chce také iniciovat výzvu Poslanecké sněmovny směřující k premiérovi Andreji Babišovi, aby vyšetřování podpořil na úrovni Evropské rady.

Analýza varuje i před Ruskem

Dokument ministerstva zahraničí varuje i před vlivem Ruska, které se podle expertů snaží podobně jako Čína využít k destabilizaci Západu hlavně formou dezinformačních kampaní.

Objevily se již zprávy, které například tvrdí, že koronavirus je biologická zbraň vyvinutá v USA a že na propuknutí pandemie měl vliv miliardář Bill Gates.

Rusové mohou chtít poškodit vztahy nejen mezi státy EU ale i jejich spojenectví s USA, stojí ve zprávě ministerstva.