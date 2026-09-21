„Nikdo se nebude vyjadřovat, jestli něco bude, tak oficiálně,“ odvětí v pondělí žena na dotazy reportéra iDNES.cz a zavírá za sebou dveře. Vedou do centra Modrá Laguna v pražské Ruzyni. Právě zde donedávna působil jako primář psychiatr Jan Cimický. Známý lékař centrum založil v devadesátých letech. Společně s ním zde působí také psycholožka Jiřina Sámková a bývalá tenistka Helena Suková.
Od pátku zde ale už Cimický ordinovat nemůže. A to z prostého důvodu – Městský soud v Praze mu potvrdil zákaz výkonu lékařské praxe na deset let a pět let ve vězení za sexuální útoky a vydírání téměř čtyř desítek žen. Rozsudek je pravomocný.
Psychiatr podle zjištění iDNES.cz nyní ordinaci zavřel. Když se reportér vrací k domu zhruba o půl hodiny poté, co tu mluvil s neznámou ženou, na dveřích už nově visí cedule. „Ordinace je od 18. 9. uzavřena,“ hlásá. Jde o den, kdy Cimickému začal platit desetiletý zákaz lékařské praxe. Redakce se s centrem snažila poté i telefonicky spojit, neúspěšně.
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Lékař má možnost se ještě dovolat k Nejvyššímu soudu. Jak ale uvedl Cimického obhájce Miroslav Kučerka, dovolání ještě není podané. „Ve věci stále nebyl vypracován rozsudek s písemným odůvodněním, což s ohledem na skutečnost, že odvolací soud jednal v pátek, není nic neočekávaného. Nicméně i s ohledem na slovní odůvodnění máme za to, že existují platné dovolací důvody, proto je spíše jisté, že dovolání podáno bude,“ uvedl Kučerka pro iDNES.cz. Jelikož je ale rozsudek pravomocný, do vězení bude lékař muset nastoupit i v případě, že by se dovolával.
Jak už dříve informoval iDNES.cz, Cimický sice nemůže ordinovat, ale členem České lékařské komory zůstává dále. Podle současných pravidel ho totiž není možné vyloučit.
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„Jako lékař končí.“ Komora přesto Cimického nemůže vyloučit
„Jde do vězení a má zákaz výkonu povolání. Česká lékařská komora bohužel neměla možnost s ním žádné řízení vést, protože k nám nikdo žádnou stížnost nepodal. Bohužel, věci, které se staly, jsou, co se týče disciplinárního řádu Lékařské komory, promlčené,“ vysvětlil mluvčí komory Michal Sojka. „Jako lékař končí,“ dodal nicméně.
Redakce iDNES.cz dříve v květnu zjistila, že Cimický i přes opakovaná nepravomocná odsouzení dál vykonával lékařskou praxi. Například Domov Laguna Psáry, který poskytuje pobytové a odlehčovací sociální služby dětem, mládeži i dospělým s mentálním postižením, s ním uzavřel smlouvu na poskytování psychiatrické péče až do konce září 2026.
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Ředitel Domova Laguna Psáry Jakub Adámek tehdy uvedl, že probíhající soud ani dva nepravomocné rozsudky podle něj nepředstavují problém. „Až bude odsouzený a nebude moct ordinovat, zařídíme se jinak. Historicky s ním máme z pozice lékaře dobré zkušenosti,“ řekl tenkrát.
Nyní pro iDNES.cz potvrdil, že v Domově Laguna Psáry už Cimický neordinuje. „Každý normální myslící člověk, když se dozví, že mu v pátek skončilo ordinování, tak asi nemůže předpokládat, že bychom s ním ordinovali. To je snad úplně logické,“ uvedl v pondělí na dotaz redakce.
Lékař jednal z pozice autority, zdůraznil soudce
Celá kauza po několika letech dospěla ke svému závěru minulý týden. Soud zamítl Cimického odvolání a ztotožnil se s původním verdiktem Obvodního soudu pro Prahu 8 z konce dubna.
Soud se opíral o výpovědi poškozených. „Podrobně popisovaly, jakého jednání se během terapie vůči nim obžalovaný dopustil,“ uvedl předseda senátu Pavel Benda k výpovědím Cimického obětí.
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Lékař obětem musí také zaplatit odškodnění. Předseda senátu zdůraznil, že lékař jednal z pozice autority a oběti se tak bály vše nahlásit. Mezi poškozenými navíc byly i studentky, které v Bohnicích, kde známý psychiatr dříve pracoval, vykonávaly praxi.
„Od roku 79 byla páchána trestná činnost až do nedávné doby, což je alarmující,“ upozornil soudce, že Cimický se trestných činů dopouštěl po celou dobu své kariéry.
„Máme tu 35 poškozených, podstatná část z nich hledala pomoc a hledaly ji u poškozeného. Vybraly si ho, protože měl renomé. Někdo si tak přijde k lékaři v problémech, řekne si o pomoc a odchází s dalším problémem,“ dodal soudce. „Místo toho, aby jim psychiatr pomohl, zaútočí na ně. Zaútočí na intimní sféru osobnosti, na intimní partie těl. Alarmující je, že se podobné situace staly poškozeným, které nebyly pacientky, ale účastnily se například seminářů,“ uvedl dále.
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29. dubna 2026