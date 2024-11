Žalobkyně žádá pro Cimického za znásilnění a vydírání pět let vězení a zákaz činnosti

Státní zástupkyně navrhla pro psychiatra Jana Cimického viněného ze znásilnění a vydírání pět let vězení a zákaz činnosti na deset let. Uvedla to v závěrečné řeči u Obvodního soudu pro Prahu 8. Rozsudek by soudce Petr Novák mohl vynést zítra. Cimický v minulosti obžalobu popřel, k dnešnímu jednání nepřišel.