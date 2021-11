Vzpamatovat se ze znásilnění je běh na dlouhou trať, řekl Cimický ve videu

„Za doktorem Cimickým jsme tehdy vyrazili s kamerou ohledně jiné kauzy. Až osudovým paradoxem, který bychom spíš očekávali ve filmu či literatuře, je, že odpovědi lze dnes vztáhnout i k lékařově osobě,“ uvedla Zuzana Kosová za spolek Nepromlčíme, který vznikl na popud pozůstalých a obětí z kauz promlčených trestných činů.

Cimický v rozhovoru mluví mimo jiné o tom, co prožívají znásilněné ženy. „Je to skutečně běh na dlouhou trať,“ uvádí ve videu Cimický ke stavům, které prožívají oběti trestných činů včetně znásilnění. Jak dodává, tyto stavy velmi podrobně zná organizace Bílý kruh bezpečí, který funguje pro oběti těchto trestných činů.



Na otázku, jak oběť může duševní trauma z útoku zmírnit, Cimický odpovídá, že člověk sám se s traumatem vypořádat nemůže. „Je dobré, aby se obrátil na psychologickou nebo psychiatrickou pomoc, protože jedině tam je možné zvážit, jak tu situaci řešit,“ uvedl s tím, že tak silná a emotivní věc jako je trauma z útoku, může vyžadovat pečlivé zvážení odborníka, i co se týče medikamentů.

„Radil bych, aby vždycky, když lidé prožijí veliké trauma tohoto typu, obrátili na odborníky. S auty také lidé jedou do servisu. U psychiky, která je mnohem komplikovanější, nemůžeme spoléhat na to, že nám poradí sousedka odnaproti,“ uvedl.

V poslední době se terminologie mění a častěji než sexuální násilí je užíván termín sexualizované násilí. To má implikovat, že v případech tohoto jednání nejde o pohlavní styk, o sex, jako takový, nýbrž je sex využíván jako prostředek a nástroj moci a ponížení a degradace oběti. Oba termíny jsou v současné době volně zaměňovány.

Je možné, že člověk vidí sám sebe v lepším světle

Zda by měly oběti sexualizovaného násilí případ ohlásit, odpovídá, že je to případ od případu. „Asi nebudu zatěžovat systém nějakými hloupostmi. Ale na druhou stranu, pokud dojde k nějakému trestnému činu, když to neohlásím, hrozí, že to bude ten člověk opakovat,“ uvedl. „Je to tak individuální a specifická věc, že je vždycky lépe se o této věci poradit než ji řešit sám v sobě.“

„Je možné, že člověk sám sebe vidí v lepším světle, než ho vidí okolí nebo společnost,“ odpověděl na otázku, zda jsou lidé sami schopni skutečné sebereflexe.

Součástí rozhovoru byla také otázka, jak se cítí člověk, který přelstil spravedlnost díky kličce anebo špatnému zákonu. „Pokud je to disociál, může prožívat vnitřní radost, že se mu podařilo ošidit stát a spravedlnost. Pokud je to člověk, který má vnitřní pochybnosti, může se stát, že se i po čase jde sám přiznat,“ popsal s tím, že významnou roli hraje svědomí.

Jan Cimický nyní čelí obvinění ze sexuálního násilí od více žen. Ze svědectví vyplývá, že se často jednalo o pacientky, které sexuálně zneužíval. Případem se zabývají pražští kriminalisté, potvrdil mluvčí policistů Jan Daněk.

Případ otevřela zpěvačka Jana Fabiánová, která o sexuálním obtěžování poprvé promluvila v pořadu České televize 13. komnata. Fabiánová zveřejnila příspěvek na sociální síti v reakci na informaci o tom, že Cimický dostane od prezidenta Miloše Zemana vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury. „Sexuální predátor, který se desítky let schovává za lékařský titul, by neměl získat ocenění za zásluhy v naší zemi,“ uvedla mimo jiné Fabiánová. Později příspěvek smazala.

Posléze se začaly ozývat i další Cimického oběti. Další z nich je například moderátorka České televize Martina Hynková Vrbová, která svoji zkušenost s Cimickým, jež se stala už před dvaceti lety, zveřejnila na Instagramu. Na rozdíl od jiných známých obětí nebyla jeho pacientkou.