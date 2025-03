Češi příliš kouří. Zodpovědnější přístup by dle studie zachránil tisíce životů ročně

Česká republika se vyznačuje poměrně vysokým procentem kuřáků. Dostupné analýzy mapující kouření a úmrtnost v tuzemsku uvádějí, že až 33,4 % mužů a 26,5 % žen užívá cigarety.

Právě v případě žen tento údaj představuje jeden z nejvyšších podílů ženských kuřaček na světě. S tím souvisí i fakt, že v Česku zemře dvakrát více žen na rakovinu plic než na rakovinu prsu. Kouření je kromě rakoviny plic také hlavním rizikovým faktorem pro ischemickou chorobu srdeční, chronickou obstrukční plicní nemoc a mrtvici. Ročně zde předčasně v důsledku kouření umírá téměř 18 tisíc lidí, a to navzdory skutečnosti, že podle projekcí WHO by se měl počet kuřáků do budoucna mírně snižovat.

„Počet uživatelů cigaret v Česku sice mírně klesá, ale stále to nestačí k zamezení předčasným úmrtím tisíců lidí ročně. Za poměrně specifický jev lze považovat skutečnost, že navzdory vysokému podílu kuřáků v populaci jsou zde nikotinové alternativy stále málo rozšířené, přičemž legislativa je buď přehlíží, nebo zcela ignoruje. Podle našich propočtů by větší podpora ze strany vládních představitelů mohla potenciálně předejít až 280 tisícům předčasných úmrtí do roku 2060, pokud by byla dostatečná pozornost věnována strategii snižování škod způsobených tabákem (Tobacco Harm Reduction, THR),“ uvádí Derek Yach, jeden z autorů studie o THR, kterou vypracovala společnost Global Health Consults.

Nikotin ano, jenom ne ten spalovaný

Strategie THR je založena na principu substituce. Uživatelé nadále přijímají nikotin formou vapování, zahřívaného tabáku nebo nikotinových sáčků, avšak díky těmto alternativám nejsou vystaveni smrtelným toxinům obsaženým v tabákovém kouři. Autoři studie odhadují, že vapování je při odvykání téměř dvakrát účinnější než klasická nikotinová substituční terapie. Výhodám a větší podpoře THR však nevěnuje dostatečnou pozornost ani tuzemská legislativa, ani Světová zdravotnická organizace.

Výše zmíněný odhad – předejití až 280 tisícům předčasných úmrtí do roku 2060 – předpokládá plnou implementaci strategie THR, kterou autoři studie doporučují. WHO aktuálně v Česku projektuje přibližně 12 tisíc předčasných úmrtí v důsledku kouření ročně až do roku 2060. Pokud by se strategie THR důsledně aplikovala, toto číslo by se mohlo snížit až na 7,4 tisíce.

V případě, že by implementace THR byla navíc doprovázena pozitivními strukturálními změnami v systému odvykání a léčbě rakoviny plic, mohlo by se toto číslo snížit až na pět tisíc. Podobný přístup by teoreticky mohl do roku 2060 zachránit téměř 5,5 milionu životů po celém světě, pokud by jej přijalo více zemí.

Česká republika se podle autorů studie nachází ve výhodné pozici, protože základní principy strategie THR jsou už teď včleněny do Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027.

Studie ale zároveň tvrdí, že na těchto základech je nutné dále stavět, například zapojením lékařů do komunikace výhod THR, intenzivnější podporou legislativy a daňové politiky či posílením nezávislých vědeckých a spotřebitelských skupin.

Česká republika by tak mohla následovat země jako Japonsko nebo Švédsko. Oba tyto státy přikládají strategii THR značnou důležitost, přičemž Švédsko už na podzim loňského roku pokořilo významný milník – méně než 5 % kuřáků v populaci, což je hranice takzvané země bez kouře.