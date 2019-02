„Velký bratr“ začne v květnu elektronicky sledovat pohyb cigaret na území EU

Černý trh je hlavním důvodem, proč Evropská komise nařízení vydala. Tabákové firmy v Česku bude zavedení systému stát podle informací Lidových novin kolem půl miliardy korun. Přesto by se jim měl vyplatit. Evropská komise uvádí, že v rámci EU je hodnota ilegálního trhu téměř 300 miliard, které zatím neproudí do kapes států ani tabákových firem.



Protizákonný trh s cigaretami ovšem není v České republice příliš rozšířený. „Celé opatření tak prospěje spíše jiným zemím,“ uvedl pro Lidové noviny analytik Petr Pelc.

Protože bude omezení černého trhu znamenat větší výdělek i pro tabákové firmy, musejí systém zprovoznit na vlastní náklady. Pokud společnosti svou investici promítnou do ceny zboží, mohla by krabička cigaret podražit o několik desetníků až korunu. Cena cigaret by se však výrazně měnit neměla, stát totiž letos výjimečně nebude zvyšovat spotřební daň.

Elektronický systém by měl pomocí speciálních čipů sledovat pohyb, datum, čas a místo přesunu cigaret, stejně jako mapovat faktury a SPZ dodávek, které budou kuřivo převážet. Každá krabička bude opatřena kódem, který umožní její elektronické sledování. Tyto kódy bude vydávat Státní tiskárna cenin, která zaručí nezávislost systému.

Tabákové frimy začaly s přípravou systému, který označují jako „track § trace“ (sledovat a stopovat), už před rokem, když Brusel po letech příprav konečně zadal konkrétní parametry svého nařízení. Výrobci cigaret shodně tvrdí, že mají na zavedení systému málo času. Ačkoli má být ve výsledku bruselské nařízení přínosem pro stát i pro firmy, společnost Philip Morris, jednička na českém tabákovém trhu, není z nových povinností nadšená. Vlastní systém sledování zavedla firma už před několika lety.



„Bohužel při schvalování evropského systému došlo v Bruselu k výraznému navýšení náročnosti a nákladů na provozování,“ uvedl pro Lidové noviny člen představenstva Philip Morris ČR Tomáš Korkoš.

To, nakolik bude nařízení EU účinné, by mělo být jasné už koncem roku 2019.