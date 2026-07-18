Černý trh s cigaretami prudce roste. Státy přicházejí o stovky miliard, Česko není výjimkou

Podle studie společnosti KPMG zpracované pro Philip Morris International dnes padělky tvoří téměř polovinu všech nelegálních cigaret prodaných v Evropské unii. Studie ukazuje, že v roce 2025 dosáhla spotřeba nelegálních cigaret v členských státech EU 41,8 miliardy kusů, což představuje 10,3 procenta celkové spotřeby cigaret. Jde o nejvyšší podíl od roku 2014.
Ve všech 38 sledovaných evropských zemích dosáhl černý trh objemu 55,3 miliardy cigaret. Veřejné rozpočty tak podle odhadů přišly o 22,4 miliardy eur, z toho samotné členské státy Evropské unie o 16,7 miliardy eur na spotřebních daních a DPH.
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Růst černého trhu není problémem jen pro výrobce tabákových výrobků nebo celní správu. Významně dopadá také na veřejné rozpočty. Každá cigareta prodaná mimo legální distribuční síť znamená, že stát nevybere spotřební daň ani DPH. Právě ekonomické dopady jsou podle autorů studie jedním z hlavních důvodů, proč se nelegální obchod dostává stále více do pozornosti evropských vlád.
Ve srovnání se západní Evropou patří Česká republika stále mezi země s nižším podílem nelegálních cigaret. Přesto i zde černý trh roste. V roce 2025 představovaly padělané a pašované cigarety 8,9 procenta celkové spotřeby, což odpovídá přibližně jedné miliardě cigaret. O rok dříve činil jejich podíl 8,1 procenta. Stát podle studie přišel na spotřební dani a DPH přibližně o 241 milionů eur.
Podle autorů studie ale finanční škody nekončí u nevybraných daní. Zisky z nelegálního prodeje posilují organizovaný zločin, zatímco každá země musí vynakládat další prostředky na odhalování výroben, pašeráckých tras i distribučních sítí. Černý trh tak představuje nejen ekonomický, ale také bezpečnostní problém.
Padělky nahrazují klasické pašování
Zásadní změnou posledních let je proměna samotného černého trhu. Ještě donedávna převažovalo pašování legálně vyrobených cigaret ze zemí s nižší cenou nebo nižším zdaněním. Dnes stále větší část nelegálního trhu tvoří padělky vyráběné přímo na území EU.
Studie rozlišuje tři hlavní skupiny nelegálních cigaret. První představují padělky vyráběné bez souhlasu vlastníků ochranných známek. Druhou tvoří takzvané illicit whites – cigarety, které jsou sice legálně vyrobené v jedné zemi, ale následně pašované přes hranice a prodávané bez odvedení daní na trzích, pro které původně nebyly určeny. Třetí skupinou jsou ostatní pašované nebo nelegálně přeprodávané originální cigarety, například výrobky nakoupené v zemích s nižším zdaněním a následně prodávané na trzích s vyššími cenami.
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Padělané cigarety podle studie představovaly v roce 2025 18,3 miliardy kusů, tedy 44 procent celého nelegálního trhu v Evropské unii. Meziročně jejich objem vzrostl o více než pětinu.
„Data jasně ukazují, že padělky se staly hlavním motorem nelegálního trhu s cigaretami v Evropské unii. Stojí za nimi organizované zločinecké sítě, které vybudovaly dodavatelské řetězce tak, aby dostaly padělané výrobky přímo ke spotřebitelům na nejvýznamnější evropské trhy. Tím poškozují evropskou ekonomiku a zároveň financují další nelegální činnost,“ uvedl Christos Harpantidis, ředitel pro korporátní záležitosti společnosti Philip Morris International.
Podle něj současná situace ukazuje také na slabiny v regulaci, vymáhání práva i fungování soudních systémů. Řešením má být užší spolupráce států, policie i soukromého sektoru a regulace založená na datech.
Organizovaný zločin mění pravidla hry
Podle studie se v posledních letech zásadně proměnil způsob, jakým fungují skupiny stojící za nelegálním obchodem s cigaretami. Dříve se výroba soustředila do několika větších nelegálních továren. Dnes vzniká větší počet menších výroben rozesetých po celé Evropě. Ty lze rychle přesouvat z místa na místo a pro policii jsou tedy výrazně hůře odhalitelné.
Stejně se mění i distribuce. Místo velkých kamionových zásilek, které lze snáze odhalit při kontrolách, putují padělané cigarety stále častěji v menších zásilkách prostřednictvím kurýrních společností, pošty nebo letecké přepravy. Výroba, skladování i prodej už navíc často neprobíhají na jednom místě. Jednotlivé části celého řetězce jsou rozdělené mezi různé země a regiony, což výrazně ztěžuje jejich odhalování.
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Organizované skupiny se navíc stále častěji přesouvají přímo do zemí, kde chtějí cigarety prodávat, nebo do jejich bezprostředního okolí. Nemusí je pak převážet přes půl Evropy, zkracují dodavatelské trasy a snižují riziko, že zboží zachytí celníci. Podle autorů studie je právě tato proměna jedním z hlavních důvodů, proč se nelegální obchod stává pružnějším a odolnějším vůči zásahům úřadů.
I způsob prodeje se změnil. Vedle pouličních stánků nebo tržnic se stále větší část prodeje přesouvá na internet. Prodejci využívají online tržiště, sociální sítě i šifrované komunikační aplikace, kde mohou zákazníky oslovovat anonymněji než dříve.
Největší problém má Francie
Dopady černého trhu nejsou v Evropě rozloženy rovnoměrně. Nejhůře je podle studie na tom Francie, kde nelegální cigarety představují 41,4 procenta celkové spotřeby. Samotné padělky zde tvoří téměř 9,7 miliardy cigaret.
V Belgii dosahuje podíl nelegálních cigaret téměř 25 procent, v Nizozemsku přesahuje 22 procent. Celkem už šest členských států Evropské unie eviduje více než pětinový podíl černého trhu. Mimo EU zůstává druhým největším nelegálním trhem Spojené království, kde studie odhaduje více než sedm miliard nelegálních cigaret ročně.
Naopak ne všechny země zaznamenaly zhoršení. Například Řecko meziročně snížilo podíl nelegálních cigaret o 3,4 procentního bodu na 14,1 procenta. Pokles vykázala také Ukrajina, kde objem černého trhu navzdory pokračující válce klesl přibližně o jednu miliardu cigaret. Podle autorů studie spojuje úspěšnější státy kombinace předvídatelné daňové politiky, přiměřené regulace a důsledného vymáhání práva.
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„Zkušenosti z Evropy ukazují, že neexistuje jediné opatření, které by dokázalo problém nelegálního obchodu vyřešit. Funguje až dobře koordinovaná kombinace různých kroků,“ uvedl Massimo Andolina, prezident evropského regionu společnosti Philip Morris International.
„Naopak země, které zavádějí nepřiměřeně vysoké daně nebo dokonce zákazy některých výrobků, jako Francie nebo Nizozemsko, zaznamenávají další růst černého trhu. Veřejné rozpočty přicházejí o daňové příjmy, spotřebitelé získávají přístup k nekontrolovaným výrobkům a organizovaný zločin z toho těží,“ dodal.
Nelegální obchod se rozšiřuje i do dalších kategorií
Studie se druhým rokem zaměřila také na zahřívaný tabák. V tomto segmentu zůstává podíl nelegálních výrobků výrazně nižší než u klasických cigaret a dosahuje přibližně 1,2 procenta spotřeby. Autoři studie zároveň neidentifikovali padělané výrobky zahřívaného tabáku. Přesto podle nich přítomnost pašovaných výrobků ukazuje, že žádná kategorie tabákových a nikotinových produktů není vůči černému trhu zcela odolná.
Poprvé se studie zaměřila také na nikotinové sáčky. Ukázala, že v zemích, kde jsou zakázané nebo výrazně omezené, se k nim spotřebitelé často dostávají prostřednictvím padělků nebo výrobků, které nesplňují místní legislativní požadavky. Nejčastěji se tento problém objevil v Nizozemsku, Německu a Belgii.
„Tvůrci evropské legislativy by měli u všech kategorií nikotinových výrobků uplatňovat regulaci založenou na vědeckých důkazech a přiměřenou skutečným rizikům. Pravidla by měla chránit spotřebitele, usnadňovat práci orgánům činným v trestním řízení a zároveň předcházet nechtěným důsledkům, které mohou přesouvat poptávku na černý trh,“ uvedl Christos Harpantidis.
Podle něj zkušenosti s nikotinovými sáčky i elektronickými cigaretami ukazují, že nelegální obchod se postupně rozšiřuje i do dalších kategorií nikotinových výrobků. „To jen potvrzuje potřebu regulace, která bude nejen účinná, ale bude také vycházet z reálné situace na trhu,“ dodal.
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