Přestat s kouřením se vyplatí. Patří mezi hlavní příčiny úmrtí v Česku

Jan Matura
  17:27
Poslední květnový den je Světovou zdravotnickou organizací vyhlášený jako den bez tabáku. Ale přesněji by to měl být den bez cigaret. Zkuste je nekouřit, protože kouření je jednou z hlavních příčin úmrtí v Česku. Zatímco klasické cigarety ustupují, na významu získávají alternativní nikotinové výrobky, jejichž přínosy i rizika jsou předmětem odborných i politických debat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Někdo to zažil, jiní při sledování filmů ze sedmdesátých či osmdesátých let jen nevěřícně kroutí hlavou. Tehdy se kouřilo všude. Popelník byl běžnou součástí pracovního stolu, kouřilo se v letadlech, ve vlaku, v restauracích, ale i na chodbách nemocnic. Cigareta byla úplně běžná.

Jenže výzkum a tvrdá data ukázaly, že aktivní i pasivní kouření jsou extrémně rizikové a stojí za velkým počtem závažných onemocnění i úmrtí. Proto co bylo běžné před čtyřiceti lety, dnes působí naprosto neuvěřitelně.

Spouštěč rakoviny

Kouření cigaret je velmi rizikové. Asi každý si dokáže představit, že může být spouštěčem rakoviny plic. Jenže ono je i jednou z příčin dalšího velmi závažného onkologického onemocnění, jak uvádí přední český onkolog Luboš Petruželka: „Rakovina slinivky je nádor, který se vyvíjí velmi plíživě, pozvolna a bez příznaků. “

A dodává: „Rizikovými faktory jsou kouření a nadměrná spotřeba alkoholu.“ Kouření má negativní vliv i na srdeční a cévní systém, urychluje totiž rozvoj aterosklerózy.

Docent Viktor Mravčík má se závislostmi, které jsou v Česku významným problémem, dlouholeté zkušenosti z pozice vědeckého poradce národního protidrogového koordinátora. „Návykové látky, především tabák a alkohol, přispívají vysokým podílem k celkové nemocnosti i úmrtnosti. Například na tabák umírá téměř pětina české populace ročně,“ vysvětluje.

Dnes proto cigaretám ve světě zvoní hrana. Zdravotní rizika spojená s jejich kouřením jsou tak vysoká, že legislativní rámce v mnoha zemích na to začínají intenzivně reagovat.

Mezi mírnější řešení patří konec reklamy na tabákové výrobky nebo zvyšování daňového zatížení. Zákazníci víc pociťují restrikce v podobě prodeje jen na osobní doklad, snižování počtu prodejních míst nebo částečného či úplného zákazu prodeje cigaret. To poslední se týká budoucích kuřáků.

Jenže boj proti kouření někdy prohrává s obyčejným rozpočtovým pragmatismem. Třeba na Novém Zélandu, kde již byla připravena změna zákona, která by znemožnila prodávat tabákové produkty lidem narozeným po roce 2009. Jenže napjatý rozpočet a jeho očekávaný deficit tento radikální postup otupil. V Británii však podobné omezení v platnost vstoupilo. Lidé narození po 1. lednu 2009 si už nemohou koupit klasické cigarety.

Není to však absolutní prohibice, v prodeji zatím zůstanou jiné zdroje nikotinu. Expert na protidrogovou politiku a poradce premiéra pro oblast závislostí Jindřich Vobořil na to říká, že alternativní produkty, které tabák nespalují, podle řady studií představují výrazně nižší zdravotní zátěž než klasické cigarety.

To potvrzuje i Clive Bates, bývalý ředitel britské organizace Action on Smoking and Health a jeden z nejvýraznějších zastánců přístupu založeného na snižování škod způsobených kouřením: „Bezdýmné nikotinové výrobky ve skutečnosti představují jen malý zlomek rizik tabákových výrobků, jako jsou cigarety.“

Bates naráží na to, že Evropská komise přistupuje k problematice poněkud jinak a evropský komisař pro zdraví Olivér Várhelyi nechce alternativní produkty od tabákových odlišovat a považuje je za stejně rizikové. Proto požaduje jejich stejné zdanění.

Při jednání europarlamentu však narazil na rozdílné názory, například švédské poslankyně Jessiky Polfjärdové. Ta oponovala: „Snus (nikotinové sáčky) je kulturně důležitou součástí Švédska a klíčovým nástrojem v našem účinném boji proti kouření, protože jeho škodlivé účinky jsou výrazně nižší.“

Mladiství v Česku a kouření

Podle průzkumu společnosti GTS Alive je 24 procent mladých lidí nad 18 let, ale i těch nezletilých, závislých na výrobcích s obsahem nikotinu. Místo klasických cigaret však nejčastěji užívají alternativy, jako je vaping, elektronické cigarety či žvýkací tabák. „Klasické cigarety si dají několikrát týdně čtyři procenta dospívajících, šestnáct procent příležitostně. Daleko více rozšířené jsou elektronické cigarety a vapy,“ říká k průzkumu ředitel společnosti GTS Alive Radek Schich.

Rozhodování o daňovém zatížení těchto produktů by tak mělo být postavené na vědeckých údajích.

Švédsko má přitom v kampani za snížení kouření značné úspěchy. Aktuálně tam kouří méně než pět procent populace a příčinou je právě podpora méně rizikových alternativních produktů. Samotné cigarety zakázané nejsou, ale jsou výrazně regulované.

Nikotin však také není nezávadná látka. Je to vlastně dost prudký jed, v malém množství však má výrazné stimulační účinky. Zároveň jde o jednu z nejnávykovějších látek. Proto platí, že ani užívání náhražek cigaret není zcela bez rizika, ale je výrazně méně rizikové než kouření cigaret.

Ani nikotin není bez rizika

„Je nutné zdůraznit, že žádné užívání výrobků s obsahem nikotinu není bez rizika, a nelze tedy hovořit o zdravějších alternativách, ale jen o méně rizikových alternativách. Zdravotní riziko výrobků s obsahem nikotinu, u kterých nedochází ke spalování tabáku, je však výrazně nižší než u klasických cigaret. Tento názor sdílí i přední odborníci na léčbu závislosti na tabáku,“ říká Vobořil.

Přestat s kouřením cigaret je obtížné. Alternativní produkty s nikotinem však mohou být nápomocné. Vždyť i některé medicínské produkty, například žvýkačky, nikotin obsahují. Samozřejmostí je pevná vůle, ale ten, kdo chce přestat kouřit cigarety, by se neměl stydět požádat o pomoc.

Ta není nedostupná, stačí se obrátit na některé organizace, které s odvykáním pomáhají. Nebo použít internetový vyhledávač. Češi se naštěstí nových technologií nebojí, jak zmiňuje kardiolog Petr Neužil, který mluví o projektu, jenž mapuje odvykání kouření a v rámci něj přechod na zahřívaný tabák.

Češi mají podle Neužila daleko větší schopnost se adaptovat na nové technologie ve srovnání s Italy, Švýcary, Němci nebo Švédy. Nárůst používání alternativ kouření se u nás zvedl výrazněji než kdekoliv jinde v Evropě.

