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Cichanouská jednala s Macinkou a Pavlem. Poděkovala za soustavnou podporu

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  16:47
Prezident Petr Pavel ve středu v Praze hovořil s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou o situaci v Bělorusku i o tom, jak čelit snahám Ruska využívat Bělorusko pro svou agresivní politiku. Ocenil, že na podpoře běloruské opozice je v české politice dlouhodobě shoda napříč vládami. S Cichanouskou se sešel také ministr zahraničí Petr Macinka.
Prezident Petr Pavel přijal Svjatlanu Cichanouskou. (10. června 2026)

Prezident Petr Pavel přijal Svjatlanu Cichanouskou. (10. června 2026) | foto: Tomáš Fongus

Cichanouskou přijal na Pražském hradě prezident Pavel. (10. června 2026)
Petr Macinka na setkání se Svjatlanou Cichanouskou. (10. června 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka na setkání se Svjatlanou Cichanouskou. (10....
Petr Macinka na setkání se Svjatlanou Cichanouskou. (10. června 2026)
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Cichanouská podle Pavla šest let dokazuje, že ani represe a exil nezlomí touhu národa po svobodě. „Dnes jsme hovořili o situaci v Bělorusku, o pomoci demokratickým silám i o tom, jak čelit snahám Ruska využívat Bělorusko pro svou agresivní politiku,“ napsal na síti X Pavel.

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Cichanouská se na svých cestách dlouhodobě snaží přesvědčovat zahraniční politiky, aby podporovali prodemokratické hnutí v Bělorusku.

Do exilu se uchýlila po běloruských prezidentských volbách v roce 2020, kdy úřady vyhlásily vítězem dlouholetého autoritářského vládce země Alexandra Lukašenka. Opozice volby označila za zfalšované, ve skutečnosti podle ní vyhrála právě Cichanouská. Západ oficiální výsledky odmítl uznat.

Po středečním setkání s Macinkou Cichanouská na síti X poděkovala za zásadový postoj ministra i Česka k režimu, soustavnou podporu běloruských demokratických sil a solidaritu s Bělorusy, kteří čelí represím.

„Diskutovali jsme o bezpečnostní situaci v regionu, o nutnosti zabránit tomu, aby bylo Bělorusko zataženo ještě hlouběji do ruské války proti Ukrajině, o snahách o osvobození politických vězňů, o podpoře utlačovaných Bělorusů a o zodpovědnosti za zločiny režimu,“ uvedla.

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Ocenila také, že po předchozím setkání s Macinkou se podnikly kroky ke zjednodušení vízových procedur pro příbuzné Bělorusů žijících v Česku. Cichanouská se s českým ministrem zahraničí setkala už v únoru na okraj Mnichovské bezpečnostní konference. „Ministr Macinka mě ujistil, že česká podpora Běloruska zůstává nezměněna a že Bělorusové mohou i nadále počítat s podporou České republiky,“ dodala po středeční schůzce.

V programu dvoudenní návštěvy Česka má Cichanouská kromě schůzek s Pavlem, Macinkou a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) také například setkání se zástupci běloruské komunity. V Knihovně Václava Havla bude ve čtvrtek odpoledne diskutovat s veřejností o situaci v Bělorusku i bělorusko-ukrajinských vztazích.

Šéfka běloruské opozice Česko navštěvuje opakovaně, naposledy se v Praze v květnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference Globsec.

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