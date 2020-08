Chytrá karanténa je ztracený boj, míní člen krizového štábu Šmucler

Šmucler je rád, že počty nakažených ministerstvo zdravotnictví revidovalo. Podle něj je v době pandemie problém, když státy čísla uzdravených či nově nemocných neaktualizují. Chyba v systému to však podle Šmuclera nebyla, podle něj hygienické stanice dělají, co je v jejich silách. „Dámy trasují, makají od rána do večera. Buďme rádi, že dělají, co dělají,“ dodal prezident České stomatologické komory.



Existují dva důvody, proč chytrá karanténa nemůže fungovat, myslí si Šmucler. Prvním problémem je, že Čína varovala před strašlivou chorobou, na kterou zemře půl milionu Čechů. To se však nevyplnilo. „Kdyby se něco takového hrozného dělo, tak by asi ta karanténa fungovala,“ vysvětlil. Druhým důvodem nefunkčnosti karantény je podle něj i nízký počet lidí, kteří aplikaci eRouška používají.



Dle moderátorky pořadu Pavlíny Wolfové před několika týdny používal aplikaci jen přibližně každý padesátý člověk v Česku. „To je ztracený boj. Já jsem si to taky vypnul, protože mi to žralo baterku, nefungoval mi přes den mobil a ve chvíli, kdy jsou tam dvě procenta lidí, tak to nemá žádný smysl,“ popsal Šmucler, který ani neočekával fungování chytré karantény.

Na správné fungování karantény je podle člena krizového štábu potřeba šedesát procent populace, což je dle něj však nesplnitelné. „My jsme křižovatka Evropy, kdybychom chtěli hrát tuto epidemiologickou hru na chytrou karanténu, tak bychom asi museli fakt mít zavřené hranice a lidi by museli být doma,“ prohlásil. Zároveň k tomuto scénáři podle Šmuclera nedojde.

Naopak podle něj existují tři možnosti, jak se epidemie bude dál vyvíjet. „Scénář číslo jedna, který je podle mě možná až nerealistický a souvisí s chytrou karanténou, je o tom, že nemoc tak ‚utrasujem‘, že ji bude mít tak dvacet lidí a v zásadě ji potlačíme,“ vysvětlil Šmucler.

Druhou možností, kterou se zabývali vakcinologové, je co nejrychleji vyrobit vakcínu a populaci proočkovat. Tento plán má však několik nedostatků, například vakcína zatím není vyrobená, ani vyzkoušená. „Druhým ‚ale‘ je, že nevíme, jestli se lidé nechají očkovat,“ sdělil Šmucler.



Poslední plán je dle něj ten pravděpodobný. „V zásadě ho Česká republika přijala, jenom se o tom nikdo nechce bavit. Jakmile se ta infekce prožene asi 20 až 30 procenty populace, tak se to víceméně samo zastavuje, což je jako každá respirační infekce,“ řekl. Podle Šmuclera však nemoc v populaci zůstane dalších pět až sedm let, protože se zcela nevyhubí.

Počet lidí s aktivní potvrzenou infekcí covid-19 v ČR Datum Aktuální počet nakažených covid-19 2020-03-01 3 2020-03-02 3 2020-03-03 5 2020-03-04 5 2020-03-05 8 2020-03-06 19 2020-03-07 26 2020-03-08 32 2020-03-09 38 2020-03-10 63 2020-03-11 94 2020-03-12 116 2020-03-13 141 2020-03-14 181 2020-03-15 287 2020-03-16 372 2020-03-17 439 2020-03-18 549 2020-03-19 753 2020-03-20 873 2020-03-21 1030 2020-03-22 1143 2020-03-23 1265 2020-03-24 1447 2020-03-25 1729 2020-03-26 1979 2020-03-27 2338 2020-03-28 2591 2020-03-29 2733 2020-03-30 2885 2020-03-31 3167 2020-04-01 3400 2020-04-02 3629 2020-04-03 3895 2020-04-04 4128 2020-04-05 4195 2020-04-06 4333 2020-04-07 4408 2020-04-08 4584 2020-04-09 4665 2020-04-10 4691 2020-04-11 4730 2020-04-12 4706 2020-04-13 4662 2020-04-14 4551 2020-04-15 4516 2020-04-16 4383 2020-04-17 4192 2020-04-18 4147 2020-04-19 4090 2020-04-20 4005 2020-04-21 3910 2020-04-22 3712 2020-04-23 3535 2020-04-24 3367 2020-04-25 3307 2020-04-26 3282 2020-04-27 3140 2020-04-28 3060 2020-04-29 2957 2020-04-30 2860 2020-05-01 2797 2020-05-02 2722 2020-05-03 2638 2020-05-04 2515 2020-05-05 2432 2020-05-06 2338 2020-05-07 2231 2020-05-08 2211 2020-05-09 2155 2020-05-10 2130 2020-05-11 2057 2020-05-12 2011 2020-05-13 1925 2020-05-14 1911 2020-05-15 1890 2020-05-16 1899 2020-05-17 1869 2020-05-18 1896 2020-05-19 1907 2020-05-20 1889 2020-05-21 1839 2020-05-22 1838 2020-05-23 1876 2020-05-24 1914 2020-05-25 1879 2020-05-26 1861 2020-05-27 1823 2020-05-28 1836 2020-05-29 1838 2020-05-30 1843 2020-05-31 1865 2020-06-01 1856 2020-06-02 1861 2020-06-03 1866 2020-06-04 1877 2020-06-05 1854 2020-06-06 1880 2020-06-07 1922 2020-06-08 1949 2020-06-09 1974 2020-06-10 1991 2020-06-11 2020 2020-06-12 2034 2020-06-13 2076 2020-06-14 2099 2020-06-15 2115 2020-06-16 2129 2020-06-17 2136 2020-06-18 2219 2020-06-19 2300 2020-06-20 2335 2020-06-21 2376 2020-06-22 2413 2020-06-23 2470 2020-06-24 2545 2020-06-25 2593 2020-06-26 2707 2020-06-27 2952 2020-06-28 3246 2020-06-29 3410 2020-06-30 3528 2020-07-01 3555 2020-07-02 3646 2020-07-03 3756 2020-07-04 3860 2020-07-05 3919 2020-07-06 3956 2020-07-07 4028 2020-07-08 4057 2020-07-09 4086 2020-07-10 4168 2020-07-11 4212 2020-07-12 4267 2020-07-13 4278 2020-07-14 4340 2020-07-15 4441 2020-07-16 4543 2020-07-17 4659 2020-07-18

4764

„Česká republika se v tuto chvíli promořuje velmi intenzivně, protože tu prakticky nemáme žádné omezující opatření, za což jsem osobně rád. Důvod, proč promoření brzdit, je ve chvíli, kdy se vám začnou plnit jednotky intenzivní péče, kdy nemocnice nestíhají. Nic takového v Česku není,“dodal.

Údaje o tom, kolik lidí nemoc způsobenou koronavirem prodělalo, neexistují. „My jsme měli hezkou studii v dubnu, ale duben už není. Nevíme, zda to prodělalo sto tisíc lidí, milion, ale to je zásadní věc. To je důležitější než chytrá karanténa,“ zhodnotil. „Nenechte se vyděsit. Je to věc, kterou zvládneme,“ uzavřel Šmucler.