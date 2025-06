Chystal se na Islámský stát, bojoval proti Rusku. Chtěl jsem chránit nevinné, řekl u soudu

Paškuliak jel podle státního zástupce Martina Bílého v roce 2021 do Iráku. Hledal tam náborová místa kurdských jednotek YPG (Lidové obranné jednotky) a Kurdské strany pracujících (PKK), která je na seznamu teroristických organizací. Podle obžaloby chtěl zažít ozbrojené násilné akce, mít přístup ke smrtícím zbraním a bojovat v Sýrii proti tureckým ozbrojeným vládním složkám. Již předtím si vyhledal kontakty a absolvoval jednodenní výcvik s útočnou puškou. Kvůli neznalosti jazyka a místního prostředí ale zůstal v Iráku pouze deset dní a vrátil se do Česka.

Muž ve středu u hlavního líčení přiznal, že do Iráku opravdu odcestoval. Nechtěl se však připojit k jednotkám PKK, pouze YPG. Do země odjel, protože viděl v televizi záběry, na kterých umírali kurdští civilisté. „Chtěl jsem ochraňovat nevinné lidi,“ prohlásil. Jednotku, kterou hledal, však nenašel.

Bílý viní Paškuliaka také z přečinu služby v cizích ozbrojených silách, za který je možné uložit až pětiletý trest.

Muž odjel v březnu 2022 do Kyjeva, kde začal bojovat proti Rusku u dobrovolnického batalionu Karpatská Sič, nyní spadajícího pod ukrajinskou armádu. Byl nasazen u Irpině a v Charkovské oblasti. U vojska působil do konce dubna, pak ho musel opustit. Následně se vrátil do Česka. Muž již dříve uvedl, že zbraň v boji nikdy nepoužil. Převážně obsluhoval pozorovací dron, který vyhledává ruské pozice.

Paškuliak u soudu odmítl, že by se dopustil trestného činu. „Chtěl jsem pomáhat. Vnímal jsem to jako ohrožení České republiky,“ uvedl. Spoléhal se na ujištění premiéra Petra Fialy (ODS), který po schůzce s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem slíbil českým dobrovolníkům bojujícím na Ukrajině beztrestnost formou abolice. Považoval tedy své počínání za legální. Kancelář prezidenta republiky o výjimku vstoupit do ukrajinských ozbrojených sil nepožádal.

Za službu v cizích ozbrojených silách byl již pravomocně odsouzen bývalý český voják Filip Siman. Osmiletý trest vězení však muž dostal především proto, že při válečných operacích raboval. Soud v jeho případě konstatoval, že služba ve spřátelené armádě cizího státu neznamená, že nelze vyvozovat trestní odpovědnost za tento přečin.

Siman odcestoval na Ukrajinu v březnu 2022, prodělal tam základní výcvik a se skupinou dobrovolníků, které velel, se následně přesunul do měst Irpiň a Buča. Podle rozsudku se při plnění rozkazů i ve svém volnu zmocnil věcí jak padlých vojáků, tak i civilních obyvatel. V dubnu 2022 Simana zadržela ukrajinská armáda.