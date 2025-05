Itálie – postupně od 1943 (kapitulace Itálie 8. září 1943, ale sever Itálie osvobozen až na jaře 1945) Francie – srpen 1944 (osvobození Paříže 25. srpna 1944; úplné osvobození do listopadu 1944) Belgie – září 1944 (Brusel 3. září, ale boje v Ardenách pokračovaly až do ledna 1945) Nizozemsko – květen 1945 (část osvobozena už na podzim 1944, severní část až 5. května 1945) Lucembursko – září 1944 (ale také boje během Arden v zimě 1944–1945) Norsko – 8. května 1945 (kapitulace německých sil) Dánsko – 5. května 1945 (kapitulace Němců v Dánsku) Řecko – říjen 1944 (Athény osvobozeny 12. října 1944) Albánie – listopad 1944 Jugoslávie – duben 1945 (Bělehrad osvobozen v říjnu 1944) Polsko – leden až květen 1945 (Varšava osvobozena 17. ledna 1945) Československo – květen 1945 (Praha osvobozena 9. května 1945) Maďarsko – únor 1945 (Budapešť dobyta Rudou armádou 13. února) Rakousko – duben–květen 1945 (Vídeň 13. dubna 1945) Německo – květen 1945 (kapitulace 8. května 1945) Finsko – zvláštní případ: příměří se Sověty září 1944, poté Finové vyhnali Němce sami (Laponská válka do dubna 1945) Bulharsko – září 1944 (převrat a přechod na stranu Spojenců) Rumunsko – srpen 1944 (převrat a vyhlášení války Německu) Slovinsko, Chorvatsko, Bosna (části Jugoslávie) – květen 1945 Španělsko a Švýcarsko – nebyly okupovány nacisty