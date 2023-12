Vyprodáno. Na e-shopech i v některých lékárnách už chybějí i testy na covid

Svou zkušenost se sháněním testů potvrdilo redakci MF DNES a iDNES několik lidí. „Ve středu mě v práci začalo škrábat v krku. Abych zjistil, jestli nemám covid a nenakazím kolegy, šel jsem do lékárny Benu v Praze–Smíchově koupit antigenní test. Jenže žádný neměli. Dost mě to překvapilo,“ říká 57letý David Černý.

Stejně dopadla ve čtvrtek ráno Eva Horáková v privátní lékárně Cithara v Unhošti na Kladensku. „Testy na covid nemáme. Měli by je dovézt odpoledne. Snad,“ popisuje žena reakci tamní lékárnice.

Muž z Prahy nakonec zamířil do jiné kamenné lékárny Benu v obchodním centru Flora a tam test sehnal. Dalším lidem se ale nechtělo obíhat lékárny, uvažovali proto, že si covidové testy objednají z e-shopu lékárenských sítí, které jich obvykle inzerují několik druhů od různých výrobců. I tam však měli smůlu.

„Díval jsem se ve středu večer na e-shop lékáren Benu a u všech covidových testů byla červeným písmem poznámka: nedostupné. Také na e-shopu sítě Dr.Max bylo u testů uvedeno, že jsou vyprodané či dočasně nedostupné,“ říká Jan Malý.

Poptávka prudce vzrostla

Redakce MF DNES oslovila řadu lékáren. Většina lékárníků uvedla, že covidové testy mají a chystají se objednávat další, protože roste poptávka. Ale někteří z nich přiznali, že jsou potíže.

„Když se podívám do skladových zásob tří velkodistributorů, kteří dodávají zboží lékárnám, tak jeden nemá nic a druhý aktuálně nabízí jen dražší kombinovaný test na covid a chřipku. Pouze jeden má k dispozici i levnější covidové testy, o které je největší zájem,“ líčí Marek Hampel, který provozuje čtyři lékárny na severu Moravy.

Redakce oslovila i mluvčí obou lékárenských sítí, které dočasně pozastavily prodej covidových testů online, aby měly zboží pro klienty kamenných lékáren. Ve čtvrtek firmy vrátily do nabídky e-shopů alespoň dva typy testovacích sad a mluvčí shodně ujišťují, že testů je a bude dostatek.

„Nedostupnost na e-shopu je dána dílčím technickým problémem v distribuci, který bude odstraněn v řádu několika hodin. Navíc v nejbližších dnech budeme naskladňovat další dodávku testů na covid,“ slibuje mluvčí Benu Marek Hubač.

„Na našem e-shopu je možné si antigenní testy objednat a v lékárnách také jsou, i když poptávka prudce roste. V létě jsme prodávali pár tisíc kusů měsíčně, v září přes 55 tisíc sad, v říjnu přes 80 tisíc, v listopadu jsme překročili 130 tisíc a za necelou polovinu prosince už také padla stotisícová hranice,“ říká mluvčí firmy Dr.Max Michal Petrov. „Ale není důvod k panice, na cestě do skladů jsou desítky tisíc sad. Jejich naskladnění by mělo proběhnout do pátku,“ dodává.