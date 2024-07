Chybí asistenti pro handicapované, s nimi by se mohli lépe osamostatnit

Češi s handicapem často končí v ústavech, přestože by s podporou asistentů zvládli žít i sami. Asistentů je ale zoufale málo a problém představuje i současná legislativa, stávající systém příspěvků na péči je totiž nevyhovující.

Nejvyšší, čtvrtý stupeň, teď vystačí maximálně na 5 hodin pomoci denně. Za tu dobu se dá s pomocí asistentů stihnout ráno vstát, zajistit základní hygienu, obléci se, připravit jídlo, najíst se a večer zase ulehnout do postele. Nic víc. Někteří lidé s postižením ale potřebují mnohem více.

Iniciativě Pátý stupeň se i pomocí kampaní a filmu podařilo vyjednat zvýšení příspěvku od prvního července na 27 000 korun měsíčně. „ Celkem 30 000 lidí ve IV. stupni, kteří žijí s podporou terénních služeb a svých blízkých ve svém přirozeném prostředí, mají od 1.7. příspěvek vyšší o 7 800 Kč měsíčně. Znamená to, že místo stávajících sotva pěti hodin si budou moci dovolit necelých sedm hodin asistence denně,“ říká ředitel obecně prospěšné společnosti Asistence Erik Čipera.

V Česku aktuálně působí zhruba 50 poskytovatelů asistentské péče, přičemž největší kapacity jsou v Praze. Má to svůj důvod, protože do Prahy se mladí lidé s postižením často stěhují.

Život v Praze je pro lidi s postižením jednodušší. „Připravujeme se na možnou systémovou změnu, která zlepší finanční dostupnost osobní asistence pro lidi s postižením. Až se tak stane, budeme stále narážet na nedostatek osobních asistentů a asistentek, kterých je už teď málo a kraje navíc minimálně v následujících třech letech nebudou navyšovat kapacity terénních sociálních služeb. Chceme lidem ukázat, že asistování je nejen potřebná práce, ale také práce, která vám toho hodně dá. Nejen peníze, ale i smysl,“ vysvětluje Čipera.

Organizace Asistence se účastní kampaně pražského kreativního studia Družina, která se snaží počet asistentů zvýšit. „Zájemci o asistenci se nepotřebují učit nic nového, mohou začít hned teď, a navíc je to práce, která dává smysl. Asistent jen neplní regály v obchodě, ale u někoho doma. Neuklízí kancelář, ale obývací pokoj, nevaří čaj v restauraci, ale svému klientovi. Asistence je ale práce, která není jednotvárná, a navíc má rozhodně smysl,“ popsal režisér kampaně Jan Látal.

Do Prahy se přestěhovala například Kristýna Kolenčíková z Děčína. „Narodila jsem se předčasně v 7. měsíci těhotenství. Po porodu mě převezli do Mostu. Teprve až po nějaké době za mnou mohli přijít rodiče. Lékaři říkali, že jsem jenom opožděná a že to všechno doženu. Doma se mnou cvičila máma Vojtovu metodu. Ve dvou letech mi diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu se spastickou quadruparézou. Po vyšetření psychologem bylo mámě řečeno, že mě má dát do ústavu, že budu mít svůj svět a nic nebudu chápat,“ popisuje svůj příběh na blogu.

Spolubyt Pražský magistrát pronajímá obecně prospěšné společnosti Asistence mezonetový byt o rozloze 160 m2, kde mohou bydlet tři lidé s postižením, za kterými dochází asistenční služba. Ve Spolubytě zároveň bydlí další spolubydlící.

Teď žije v Praze ve Spolubytě a studuje sociální činnost. „Mám ráda společnost, má to ale jeden háček. Můj život je předem naplánovaný a převedený do notýsku. Každý týden si musím naplánovat každý den nadcházejícího týdne a objednat si podle plánu asistenci. Kdybych to neudělala, tak mám smůlu,“ říká Kristýna s tím, že denně potřebuje dvacet hodin asistence.

Ve Spolubytě žije i paralympijská reprezentantka v boccie (sport podobný pétanque určený lidem s těžkým fyzickým postižením, pozn.red.) Kateřina Cuřínová. „Mám dobrou práci, úžasné lidi kolem sebe, kteří mi pomáhají. Ať jsou to asistenti, rodiče nebo dobrovolníci. Já bych byla úplně nejspokojenější na světě, kdyby všichni, kteří potřebují osobní asistenci a potřebují více hodin asistence, aby jim stát tyto hodiny osobní asistence zaplatil. To bych byla nejšťastnější,“ přeje si Kateřina.

Sama potřebuje asistenci čtrnáct hodin denně. Mimo sportovní kariéru také pracuje jako administrativní pracovnice ve firmě, pro kterou spravuje data.

„Vždycky jsem si říkala, že do ústavu nikdy, proto bojuji za to, aby každý mohl žít tak, jak si zaslouží, ne někde zavřený s nedostatkem kvalitní péče. Kdyby mě maminka dala do ústavu, jak jí říkali, když jsem byla malá, jenom bych ležela. Je to o lidském přístupu, o ničem jiném. Jsem ráda, že jsem to mohla na vlastní oči vidět a budu apelovat na to, aby bylo dost péče a ne ústavy,“ reagovala Kateřina na návštěvu kamaráda s postižením v ústavu v dokumentu České televize Pátý stupeň.

V samostatném magistrátním bezbariérovém bytě dnes žije Michal Novotný, několik let ale pobýval v ústavu, jelikož rodiče už na péči o něj nestačili. „Pokusím se žít jako každý normální zdravý člověk. Pokud to půjde, budu se snažit pracovat,“ říká Michal. Má za sebou tři vysoké školy, vystudoval germanistiku, právo a publicistiku. Rád by přijal nabídku práce. Na čtrnáct hodin asistence denně, které potřebuje, si dnes vydělává obchodováním na burze.

„Naši si mysleli, že ústav je pro mě to nejlepší možné místo k žití, jenže to bylo strašný, bylo to peklo. Ráno mě oblékli, dali na vozík, dovezli na snídani a pak zase zpátky do pokoje, kde mi pustili televizi a tam jsem byl až do oběda. Psal jsem mámě, ať mě dostane pryč, ale řekla mi, že si musím zvyknout. Vyplnit žádost o bezbariérový byt mi pomohli pracovníci ústavu a za dva a půl roku jsem ho dostal,“ líčí Michal svůj příběh v dokumentu.

Máme plno, zní z domovů

Samotné domovy pro zdravotně postižené napříč republikou navíc hlásí plné kapacity. „Momentálně máme desítky žádostí, ale nemáme pro ně kapacitu,“ uvádí ředitelka Diakonie Praha Renata Chmelová.

Organizace provozuje domovy pro osoby se zdravotním postižením v Krči a Dolních Počernicích, které mají dohromady kapacitu pro 41 dospělých. Dalších devět lidí využívá Domov se zvláštním režimem Daniela ve Stodůlkách.

Lidé s postižením využívají pobytové služby tak dlouho, dokud jim to jejich zdravotní stav dovolí. Někteří klienti tam tak žijí i dvacet let. „Čekací doba je tak aktuálně v řádu měsíců i let, místa se totiž uvolňují jen zřídka. V evidenci máme desítky žadatelů,“ říká Chmelová.

Podobně je na tom Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky na Písecku, který má 76 lůžek. „Všechna jsou obsazena. Pohyb v uvolňování lůžek není v našem zařízení nijak překotný, spíše ojedinělý,“ popisuje ředitel domova Pavel Pecháček. Také zde se čekací doba může prodloužit na několik let.

O místo mají navíc zájem lidé z celého Česka, a to kvůli naplněným kapacitám v jiných zařízeních. „Samozřejmě, že mezi žadateli jsou i lidé, kteří by mohli díky pomoci asistentů pobývat mimo zařízení,“ připouští Pecháček.

„Péče o osoby s postižením v rodinném prostředí za pomoci asistenční služby je ideální řešení situace,“ souhlasí Radka Prokešová z Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch.

„Nejčastěji se setkáváme s případy, kdy klient před změnou zdravotního stavu způsobenou úrazem nebo nemocí neměl rodinné zázemí a po léčbě a následné rehabilitaci se nemá kam vrátit,“ líčí Prokešová.

Takoví lidé podle ní často nemají vlastní byt ani nárok na výplatu invalidního důchodu. „Také mívají řadu exekucí, které jsou nevymahatelné. Není tedy reálné, že by si mohli pronajmout byt a platit asistenta,“ dodává.

Organizace nabízí místa pro 120 klientů v rámci domova pro zdravotně postižené a dalších 60 míst v rámci chráněného bydlení. „Snažíme se, aby naše služba byla ,průchozí’. Aby naši klienti přicházeli na dobu, po kterou budou potřebovat vyřešit svoje zdravotní, sociální a další problémy, které jim brání v životě v běžném prostředí, a poté přešli do chráněného bydlení nebo jiné formy komunitní sociální služby,“ říká Prokešová.