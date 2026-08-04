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Málo léku s tamoxifenem na rakovinu prsu budou lékárny řešit přerozdělením balení

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  9:01
Nové mamodiagnostické a screeningové centrum nemocnice v Ostravě-Vítkovicích.

Nové mamodiagnostické a screeningové centrum nemocnice v Ostravě-Vítkovicích. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

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Pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem na léčbu rakoviny prsu ministerstvo zdravotnictví umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek. O opatření připraveném ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) informovalo ministerstvo v pondělí.

Mimořádné řešení má umožnit co nejefektivněji využít dostupné zásoby. „Každé dovezené balení bude možné přímo v lékárnách rozdělit tak, aby se lék dostal k pacientkám podle jejich skutečné potřeby a zároveň se zabránilo tomu, že část léčiv zůstává nevyužita jen kvůli velikosti originálních balení. Původní blistry zůstanou neporušené a lékárna pouze sestaví nové individuální balení odpovídající předepsané léčbě,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

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Postup podle ředitele SÚKL Tomáše Boráně umožní, aby se léčivý přípravek dostal k co největšímu počtu pacientek při zachování všech požadavků na bezpečnost a kvalitu léčby a zároveň tak, aby bylo zajištěno hrazení z veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo také uvedlo, že zároveň intenzivně jedná s výrobci i evropskými partnery o dodávkách dalších tisíců balení tamoxifenu, které by měly být do České republiky dováženy v řádu dnů.

V Česku lék tamoxifen chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. V polovině července ministerstvo zdravotnictví informovalo, že lék má být k dispozici do týdne. To se ale nestalo, napsal minulý týden web Aktuálně.cz. V jiných evropských zemích je přitom tamoxifen běžně k dostání, řekl serveru lékárník Marek Hampel.

Boráň ve čtvrtek informoval, že do lékáren je rozvážen přípravek výrobce Orifarm, podle Vojtěcha jde o tisíc balení. Od srpna je podle Boráně schválená úhrada také pro lék výrobce Farmoz. Ústav podle něj jedná i s jeho ostatními výrobci a požádal o poskytnutí v rámci solidárního mechanismu EU. „Tento neregistrovaný přípravek, který si v červenci musely pacientky hradit, bude po dohodě se zdravotními pojišťovnami od srpna proplácen,“ dodal Boráň.

Uklidnění pacientek

Ve čtvrtek ústav vydal opatření, že lékaři nesmí pacientce předepsat více než jedno balení, které podle ředitele Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) v Brně Marka Svobody stačí na tříměsíční léčbu.

Krátké přerušení léčby rakoviny prsu lékem tamoxifen přitom podle Svobody neznamená pro pacientku vyšší riziko návratu nemoci. Podávání léku se přerušuje například při operacích na několik týdnů, uvedl ve vyjádření, které poskytlo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Od čtvrtka distributor do lékáren rozváží 1000 balení, MZd omezilo počet na jedno pro jednu pacientku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) doplnil, že ženy by ale neměly léčbu přerušovat bez konzultace s lékařem.

Tamoxifen podle Svobody patří mezi přípravky, které lékaři nejčastěji používají u včas zachycených a úspěšně odstraněných nádorů prsu, které mají nižší riziko návratu onemocnění. „Tato hormonální léčba trvá zpravidla pět, někdy i deset let,“ vysvětlil. Nejčastěji se jím pacientky léčí v prvních dvou až třech letech, někdy i po celou dobu podávání hormonů.

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„Léčba je tedy dlouhodobá, neměla by být přerušována, nicméně i v rámci běžné praxe se nám stává, že ji musíme přerušit,“ doplnil ředitel MOÚ. Pokud jde pacientka na operaci, vysazuje se podle něj léčba na dva týdny a vrací se dva týdny po ní. „Víme, že tato pauza v kontextu dlouhodobé léčby pacientku neohrožuje stran zvýšení rizika návratu nemoci,“ uvedl Svoboda. Po operaci prsu se nasazuje až po ukončení ozařování, tedy za tři až šest týdnů.

„V současné době, kdy došlo k výpadku dodávek tamoxifenu, krátké období jeho neužívání, v řádu několika málo týdnů, by nemělo mít negativní vliv na riziko návratu nemoci, pacientky se nemusí bát a není důvod k panice,“ sdělil ředitel. Pokud lék k dispozici nemají, měly by to ale řešit se svým onkologem, u některých pacientek ho lze nahradit jiným přípravkem.

Komplikovanější je podle něj situace u pacientek, které mají akutní menstruační cyklus, jiné hormony u nich nemusí být tak účinné. „Nebo u pacientek, které dostaly tamoxifen jako náhradu jiného hormonálního léku, z důvodu alergie nebo nesnášenlivosti předchozího léku,“ doplnil.

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