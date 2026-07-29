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Chybějící lék na rakovinu prsu je opět v Česku. Půjde však předepsat jen omezeně

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  18:24
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Na jeden předpis bude možné předepsat a vydat maximálně jedno balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen, který v českých lékárnách dlouhodobě chybí. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví (MZd).

Další balení budou lékaři pacientovi moci předepsat nejdříve po 21 kalendářních dnech od posledního předepsání. Na webu to oznámil Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL). Do Česka dnes dorazilo 1000 balení léku Tamoxifen Orifarm. Jsou již rozvážena do lékáren, uvedl na síti X ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Opatření má podle ministerstva pomoci rozložit spotřebu pacientů v čase tak, aby nehromadili léky. „Je zapotřebí zajistit, aby se pacienti nepředzásobovali, a nevytvářeli tak druhotnou nedostupnost předmětných léčivých přípravků. Ministerstvo stanovilo tuto podmínku pro elektronické i listinné recepty, aby nedocházelo k obcházení stanovené povinnosti,“ vysvětlilo.

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V Česku lék tamoxifen chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. V polovině července ministerstvo zdravotnictví informovalo, že lék má být k dispozici do týdne. To se ale nestalo, napsal v úterý web Aktuálně.cz. V jiných evropských zemích je přitom tamoxifen běžně k dostání, řekl serveru lékárník Marek Hampel.

Na mimořádnou dodávku 1000 balení upozornil Vojtěch ve středu po 17:00. „Pacientky si mohou v aplikaci eRecept ověřit, ve které nejbližší lékárně je jim podle posledního hlášení dostupný,“ uvedl. K dispozici je také e-mail SÚKL infs@sukl.gov.cz a přes den i informační linka na čísle 272 185 337.

„Každý den ve spolupráci se SÚKL, zdravotními pojišťovnami i dodavateli zajišťujeme další dodávky tak, aby se situace co nejrychleji stabilizovala.“ dodal Vojtěch. Kvůli omezené dostupnosti léku stanovilo ministerstvo omezení výdeje tak, aby se přípravek dostal k co největšímu počtu pacientek, které jej momentálně potřebují. Jedno balení vystačí podle ministerstva minimálně na 30 dní.

Každoročně v Česku onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen. Tamoxifen podle informací na webu odborné společnosti užívají ženy po chirurgické léčbě či ozařování pro zničení mikroskopických zbytků choroby nebo i k léčbě pokročilého nádoru.

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Dlouhodobé přerušení dodávek původního léku loni postihlo celý evropský trh. Ministerstvo zdravotnictví proto loni v prosinci povolilo užívat v Česku neregistrovaný lék se stejným účinkem. „Také u něj však následně došlo k dočasnému přerušení dodávek z kapacitních a distribučních důvodů,“ uvedlo před dvěma týdny.

Tamoxifen je syntetický nesteroidní antiestrogen. Váže se na receptory v buňce, a tím blokuje účinek estrogenních hormonů. Podle stanoviska onkologů, které citovalo ministerstvo, nepředstavuje krátkodobé přerušení léčby nebo odložení jejího zahájení po konzultaci s ošetřujícím lékařem zásadní problém, pokud nepřesáhne 14 dní. „Pacientkám proto doporučujeme, aby v případě dočasné nedostupnosti přípravku kontaktovaly svého ošetřujícího lékaře a postup konzultovaly s ním,“ sdělilo dříve ministerstvo zdravotnictví.

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