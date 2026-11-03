Chudoba ohrožuje přes polovinu Romů v Česku, pětkrát více než ostatní

Romské děti v Česku se rovněž nadále potýkají se segregací. Přibližně 58 procent romských dětí ve věku od pěti do 16 let navštěvuje školy, v nichž většinu žáků tvoří Romové. Romové v Česku se potýkají také s nevyhovujícími bytovými podmínkami. V přeplněných bytech žije 81 procent Romů, zatímco u celkové populace je to 17 procent.
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Komise ale zmiňuje i některé pozitivní kroky Česka, například přijetí definice anticikanismu, zákona o podpoře bydlení a začlenění romské historie a kultury do revidovaných vzdělávacích osnov.
Česko by se podle komise mělo „více zaměřit na snižování přetrvávající chudoby a sociálního vyloučení, které postihují romské komunity“. „Navzdory stávajícím opatřením na podporu začleňování jsou Romové i nadále neúměrně postiženi chudobou, vyloučením z trhu práce a nevyhovujícími bytovými podmínkami,“ říká zpráva.
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„Chudoba je velmi rozšířená - ohrožuje 52 procent Romů, zatímco u celkové populace je to 9,5 procenta,“ dodává více než 160 stránkový dokument, který shrnuje situaci ve všech zemích EU.
Zpráva analyzuje situaci v období od června 2023 do března 2025. Identifikuje úspěchy, ale i zbývající výzvy a poskytuje doporučení pro zlepšení. „Pokrok je i nadále nerovnoměrný a v Evropě stále přetrvávají překážky bránící skutečné rovnosti Romů. Pokrok stagnuje, pokud jde o segregaci ve školství, přeplněnost bytů, rozdíly v odměňování žen a mužů, zkušenosti s diskriminací a jejich hlášení,“ stojí v prohlášení Evropské komise.
„Šest milionů Romů považuje Evropu za svůj domov. Šest milionů lidí se sny, talentem a ambicemi. Přesto příliš mnoho romských dětí stále naráží na překážky ve škole. Příliš mnoho rodičů má kvůli diskriminaci potíže najít práci nebo důstojné bydlení,“ uvedla eurokomisařka Hadja Lahbibová.
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„Rovnost je evropskou hodnotou, kterou je třeba naplňovat ve školních třídách, na pracovištích i v každodenním životě. Jedna spravedlivá šance může změnit život. Každé romské dítě v Evropě si takovou šanci zaslouží,“ dodala eurokomisařka, která nedávno navštívila i Českou republiku a právě o situaci Romů hovořila i s českými představiteli.