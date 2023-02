Za chudšími dětmi by měli vyjet zdravotníci, říká zmocněnkyně pro lidská práva

Přednedávnem jste se vrátila ze Ženevy, kde jste vedla českou delegaci. Rada OSN pro lidská práva se totiž již počtvrté zabývala stavem lidských práv v Česku. Jak si tedy stojíme?

Okamžitá zpětná vazba byla velmi pozitivní. Kolegové a kolegyně z přítomných členských zemí hodnotili kladně nejen to, co se České republice podařilo v plnění našich lidskoprávních závazků, ale i připravenost a sehranost české delegace. Zazněla ale samozřejmě i četná doporučení, co máme dále zlepšovat, posouvat a měnit.

Institut dětského ombudsmana či ombudsmanky by měl přispívat k sjednocování praxe v pomoci ohroženým dětem. Náš systém je roztříštěný. Klára Šimáčková Laurenčíková zmocněnkyně pro lidská práva