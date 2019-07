Chudé matky vymyslely způsob, jak legálně prodat dítě a pomoci si k penězům

„Chlap, se kterým to čekám, utekl. Těhotenství je neplánované. Já si třetí dítě dovolit nemůžu. Chci, aby vyrůstalo v milující rodině, chci pár, který mu dá všechno,“ vysype ze sebe rychle krátké úsečné věty Soňa.

Jedna z dívek, která na internetu nabízí své nenarozené dítě a hledá pro ně pár, kterému je rovnou v porodnici dá do přímé adopce dříve, než by je stát poslal do kojeneckého ústavu a poté dětského domova.



Dívek jako Soňa jsou desítky. Vše mají do detailu promyšlené, fígl, jakým uniknout dohledu státu nad adopcí, vyzkoušený. Pokud si neřeknou o peníze – což by bylo trestné obchodování s dětmi – je jejich finta nenapadnutelná: náhradní otec se přihlásí k otcovství a pohodlně může od druhého dne dítě vychovávat, matka se následně dítěte vzdá. Nejčastěji výměnou za to, že se v budoucnu „finančně postarají o dítě i o nový start matky do života“.

Přímá adopce či falešný otec

Právě jim – mladým matkám ze sociálně slabších poměrů – se totiž v tuto chvíli hroutí svět a toto je rychlý způsob, jak pomoci dítěti i sobě. „Samozřejmě budu vybírat podle toho, jaká budoucnost a pomoc nás čeká,“ řekne stroze Soňa, a ačkoliv z opatrnosti si na první kontaktní schůzce logicky žádná z dívek neřekne o peníze v hotovosti za dítě na ruku, je jasné, že mluvíme o finanční budoucnosti i pro ni.

Tedy že očekává, že ji nová rodina pomůže – ostatně aktuálně bydlí dočasně u kamarádky, s rodiči se nestýká od doby, co se vykašlala na střední školu, partnera žádného nemá a pravého otce její těhotenství nezajímá.

Všechny čtyři dívky, se kterými se reportér MF DNES sešel či zkontaktoval, navrhovaly dvě varianty, jak se může člověk toužící po kojenci okamžitě k dítěti dostat: přímou adopci z porodnice, kdy matka udělí novému páru přímý souhlas s osvojením dítěte a následně pak musí toto stvrdit úřady, anebo rychlejší a jednodušší falešné otcovství, které muž uzná.

Je to triviální: pokud je dívka svobodná a otec neznámý, pak občanský zákoník umožňuje před soudem nebo na matrice přihlásit se k otcovství v podstatě komukoliv téměř bez rizika odhalení, zda je skutečným otcem, či nikoliv.

„Stát nemá finanční ani personální nástroje, aby ověřoval, zda matrikový otec je současně otcem biologickým. Postup je sice na hraně mezi podvodem a zneužitím práva, ale nelze jej odlišit od případu, kdy je matka o otcovství označeného otce přesvědčena a oba souhlasně prohlásí, že je otcem, ač se posléze ukáže, že otcem nebyl,“ říká prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová.

Podle ní se takto obchoduje s dětmi zejména mezi sociálně slabšími. „Za náhradní mateřství, kdy dítě odnosí náhradní matka, se platí dvě stě až dvě stě padesát tisíc korun. Odměna by v tomto případě mohla být podobná,“ říká ze zkušeností Kovářová, která byla v letech 2009 až 2010 ministryně spravedlnosti ve Fischerově vládě.

I Soně lidé, kteří nemohou mít vlastní dítě a dlouho čekají na adopci, nabízejí za dítě kdeco – od života dítěte v dobrých finančních podmínkách, v rodinném domku, milující rodině, mezi již osvojenými sourozenci až po „postarání se i o matku“. Věta, do které lidé halí to, že jsou ochotni dívce za dítě zaplatit. Právě to je podle českého práva totiž trestné.

Kupčení s dítětem? Dokažte to

„Jsme partneři, žadatelé o adopci. Jsem vysokoškolačka humanitního směru, původním povoláním zdravotní sestra, s péčí o dítě a prací s dětmi mám zkušenosti, partner je středoškolák s dobrým rodinným zázemím. Jsme ochotni finančně pomoci s aktuálními životními náklady,“ napsala například před pár týdny žena, která si přezdívá Vltavinka, na webu maminka.cz, kde je jen za poslední měsíc desítka inzerátů a nespočet zájemců.

Podle Terezie Pemové z Národního institutu pro děti a rodinu je praxe, kdy se adoptivní rodina za dítě ještě odvděčí matce, běžná. „Těžko budete prokazovat, zda třeba to, že jí koupí byt, auto, pomohou s životem, je kupčení s dítětem. Otec se třeba přihlásí k otcovství nebo bude tvrdit, že s dívkou v minulosti měl poměr a je to jen jeho snaha jí pomoci, což trestné není. A protože prohlášení otcovství vychází z dobrovolnosti, státu není nic do toho, jaký vztah ti dva v minulosti měli,“ vysvětluje Pemová.

„Institut takzvané přímé adopce byl vymyšlen proto, aby matka mohla dát souhlas s osvojením přímo určité osobě. Že je systém zneužíván nepravdivými prohlášeními otcovství, samozřejmě víme, ale ačkoliv můžeme iniciovat řízení o popření otcovství, nepamatuji si, že by se k němu někdy přistoupilo právě s ohledem na složitost a nepředvídatelnost rozhodnutí. Nechává se možnost napadnout prohlášení otcovství matce a otci,“ říká sociální pracovnice ze středních Čech pod podmínkou anonymity.

Samozřejmě i pro muže, který otcovství dítěte uzná, riziko existuje – že si dívka adopci následně rozmyslí a oficiálně zapsaného otce zažaluje o placení alimentů. Naproti tomu, pokud se svých rodičovských práv vzdá, dítě může adoptovat manželka muže, který se k otcovství přihlásil.

Neprověření rodiče

Soňa vybírá už ze čtyř párů, které mají o její nenarozené dítě zájem. Stejně tak osmadvacetiletá Petra, dívka z malé vesnice na českobavorském pomezí, která otěhotněla po krátkém flirtu s ženatým mužem. „Nikdo pořádně o těhotenství neví. Stejně tak o tom, že chci dítě někomu dát. Chci se domluvit s někým přímo, dítě předat do milující rodiny, zapomenout a začít znova žít,“ vysvětluje Petra.

Na rozdíl od Soni, která občas zmíní jméno Vivien, které má pro dítě vybrané, Petra mluví striktně o dítěti. Bez emocí. „Nepřipouštím si žádné city, ale nechci, aby skončilo v kojeneckém ústavu nebo děcáku,“ vysvětlí dívka, která má termín porodu za šest dnů.

„Zákon samozřejmě umožňuje uznání otcovství, ale nepočítal s tím, že toto budou v podstatě skryté adopce. Nicméně dnes je proces osvojení dítěte velmi zdlouhavý, často na roky a ačkoliv je jasné, že osvojitelé musí být důkladně prověřeni, právě délka procesu často žene lidi i k tomu, že jsou za dítě ochotni zaplatit,“ potvrzuje Marie Vodičková ze Sdružení na ochranu ohrožených dětí.

Stát tak nad adopcemi právě díky přímému osvojení z porodnic nebo falešnému uznání otcovství ztrácí kontrolu. Zároveň tím roste riziko, že se dítě dostane do péče lidem, kteří sítem výběru budoucích osvojitelů z nějakých důvodů neprošli. Třeba, že nemají čistý trestní rejstřík. Přesto se takto – bez asistence úřadů – dostanou k dítěti.

Podle statistik se přijetím nového občanského zákoníku v roce 2014 prodloužily čekací doby a tím klesl počet adopcí. Meziročně z pěti set na tři stovky, loni našlo novou adoptivní rodinu na 400 dětí. Jen pro pochopení: každoročně v kojeneckých ústavech skončí na patnáct set dětí. Statistika adopcí napřímo – tedy lidem přes inzeráty – neexistuje, nevede ji ani ministerstvo práce a sociálních věcí, ani spravedlnosti.

Podle odhadů sociálních pracovníků tyto počty velmi pravděpodobně rok od roku rostou a přímé adopce jsou čím dál tím oblíbenější. „Když se dneska chce matka dítěte vzdát, musí dát souhlas u soudu. A já vím o mnoha případech, kdy už to, že má přijít k soudu, může být pro budoucí matku problém, protože se soudy má i jiné oplétačky. Dítě tak nemůžete dát do náhradní rodiny rovnou, ale musí se půl roku počkat, čímž je nezájem matky potvrzen,“ říká další sociální pracovnice.

Dítě zatížené lží

Středisko náhradní rodinné péče už v několika případech upozornilo na inzeráty těhotných dívek, které naznačovaly, že matka počítá s tím, že dítě zobchoduje. Teď proto vyzývá ministerstvo práce a sociálních věcí, aby urychleně zakročilo, protože děti tak mizí z dosahu úředníků sociálně právní ochrany a končí v rodinách, které stát nijak neprověřil.

„Následkem falešného uvedení otcovství k dítěti je rodina mimo jiné zatížena lží, která znemožní dítěti dozvědět se všechny souvislosti svého života, svoji historii a kořeny. Přímou adopci nepodporujeme a všem maminkám, které se z jakéhokoliv důvodu rozhodnou dát dítě k adopci, doporučujeme zvolit oficiální cestu, prověření a proškolení žadatelé o osvojení jsou větší zárukou jistoty a bezpečí pro jejich dítě,“ napsalo Středisko náhradní rodinné péče ve svém vyjádření.

Tři až deset let vězení

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tuto chvíli změnu legislativy neplánuje. Rodiče by podle něj v případě těchto adopcí „mimo úřady“ měli podle zákona vždy informovat odbor sociální péče.

„I když muž své otcovství prohlásí, matka zůstává nadále matkou dítěte, dokud nedá souhlas s osvojením, kdy může dítě osvojit manželka otce. Zde platí nutnost souhlasu samotného dítěte s tímto osvojením, kdy dítě bývá u soudu zastoupeno pracovníky odboru sociální péče,“ řekla mluvčí ministerstva Kristýna Křupková s tím, že za zprostředkování osvojení hrozí pokuta až dvě stě tisíc korun, za neoznámení, že rodina převzala do své péče dítě, pak až padesát tisíc korun. Za prodej dítěte pak hrozí tři až deset let vězení.