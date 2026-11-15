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Chtěly vymazat židovskou paměť z dějin. Pražské muzeum přečkalo obě totality

Robert Oppelt
  20:00
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V Historické budově Národního muzea v Praze probíhá výstava „Židovské muzeum: 120 let“, která představuje historii a sbírky Židovského muzea v Praze. Na snímku je hlavní kurátorka Židovského muzea v Praze Michaela Sidenberg. (12. listopadu 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Není to obvyklé, aby jedno muzeum připomínalo příběh a historii jiného muzea. Sto dvacet let dramatické existence pražského Židovského muzea teď přibližuje nová expozice Národního muzea.
Před 2. druhou světovou válkou opatrovalo muzeum tisíc předmětů, po jejím konci zachránilo 40 tisíc předmětů připomínajících zmizelý svět českých Židů.

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Chtěly vymazat židovskou paměť z dějin. Pražské muzeum přečkalo obě totality

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Není to obvyklé, aby jedno muzeum připomínalo příběh a historii jiného muzea. Sto dvacet let dramatické existence pražského Židovského muzea teď přibližuje nová expozice Národního muzea.

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