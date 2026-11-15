Před 2. druhou světovou válkou opatrovalo muzeum tisíc předmětů, po jejím konci zachránilo 40 tisíc předmětů připomínajících zmizelý svět českých Židů.
Chtěly vymazat židovskou paměť z dějin. Pražské muzeum přečkalo obě totality
KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?
Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...
Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy
Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...
Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny
Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...
KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté
Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...
Chtěly vymazat židovskou paměť z dějin. Pražské muzeum přečkalo obě totality
Není to obvyklé, aby jedno muzeum připomínalo příběh a historii jiného muzea. Sto dvacet let dramatické existence pražského Židovského muzea teď přibližuje nová expozice Národního muzea.
Letná má přesah do zahraničí. Agentury píšou o „masivní“ demonstraci proti vládě
Řada zahraničních médií si všímá rozsáhlého nedělního protestu na pražské Letné proti změně financování veřejnoprávních médií v Česku. S odkazem na odhad pořadatelů píší o stovkách tisíc účastníků....
VIDEO: Skočil ze skály nad vodou, jeho padák skončil mezi stromy a kameny
Na sociálních sítích se šíří video, na němž muž s padákem seskočí z vysoké skály a zamíří ke břehu. V posledních vteřinách záběru jeho červenočerný padák skončí mezi stromy a kameny. Ze záznamu není...
„Může za to Biden.“ Trump se vyjádřil k výpadkům letů v USA, žádá modernizaci
Americký prezident Donald Trump se v neděli poprvé vyjádřil k pátečnímu čtyřhodinovému výpadku letového provozu v celých Spojených státech, který i během víkendu komplikoval leteckou dopravu v zemi....
Miny v Hormuzském průlivu potopily tanker s dvěma miliony barelů ropy
Dva ropné tankery narazily v Hormuzském průlivu na námořní miny. Jedna z lodí se kvůli rozsahu poškození potopila, uvedly íránské revoluční gardy.
Až metr sněhu a stovky lidí. První skiareál v Česku úspěšně zahájil zimní sezonu
Na první lyžování letošní zimní sezony v neděli do areálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku dorazilo podle odhadu čtyři sta až pět set lidí. Středisko podle svého vedení zahájilo sezonu jako...
Drony zasáhly tři nákladní lodě u ústí Dunaje, oznámilo Rumunsko
Bezpilotní prostředky zasáhly u ústí Dunaje tři nákladní lodě. Oznámil to dnes premiér Luca Niculescu s tím, že se tak stalo v sobotu. Posádky plavidel jsou v pořádku. Rumunské úřady neinformovaly,...
Jsme Arabové a bráníme Izrael. Není možné, aby se jiní vojně vyhýbali, říká drúz
Jsou to etničtí Arabové, přesto oblékají uniformy izraelské armády, slouží v elitních bojových jednotkách a umírají za židovský stát. Příslušníci drúzské menšiny platí za loajální Izraelce. „Lidé v...
Sirné doly: v místech, kde oči pláčou kyselinu, je 40 let požehnaný věk
Známé sirné doly se nacházejí v Indonésii na ostrově Jáva. Za žlutě zbarvenými kameny a kouzelným tyrkysovým jezerem se ale skrývá tvrdá realita. Zdejší horníci při těžbě síry nevyužívají žádnou...
Letnou z roku 1989 nic nepřekoná. Jaké byly největší demonstrace v Česku
Spolek Milion chvilek pro demokracii očekával na sobotní demonstraci proti krokům vlády Andreje Babiše až 400 tisíc lidí. Podle zatím neoficiálních odhadů se jich sešlo méně. Zapíše se sobotní...
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Šaman má recept na vítězství Ruska nad Ukrajinou. Chystá rituály s velbloudy
Pět velbloudů každý měsíc po dobu jednoho roku, celkem rovných šedesát obětí. Sibiřský šaman Artur Cybikov z Irkutské oblasti přišel s originálním receptem, jak zvrátit průběh války na Ukrajině....
Okamura odmítl svůj odchod. Ať protestují, ale poplatky zrušíme, řekli Babiš i Klempíř
Premiér Andrej Babiš dnes v reakci na demonstraci na Letné řekl, že respektuje právo lidí protestovat. S důvody nedělní akce ale nesouhlasí a nemá je za pravdivé. Poplatky je odhodlán dál zrušit....