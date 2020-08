Urputná bolest a stud. Otevřené rány vyřazují tisíce Čechů z běžného života

Rána nemusí být jen následkem zranění nebo chirurgického zákroku, může se vytvořit i na zdánlivě zdravém těle vinou uzavření tepny nebo nemoci.

Třiašedesátiletou Janu nehojící se nebo také chronické rány takřka vyřadily z běžného života. Žena, která kdysi pracovala jako hlavní účetní ve velké firmě a na své kariéře si zakládala, nyní nemůže podle svých slov dělat „skoro nic“. Rozmýšlí si každý krok, nemůže řídit či třeba jet na dovolenou.

Nehojící se rána Za nehojící ránu se považuje taková, která nemá tendenci se hojit po dobu šesti až devíti týdnů. Může jít však i o záležitost měsíců a let. Nejčastější příčinou je infekce, přidružené onemocnění či základní stav pacienta. Může jít například o pooperační ránu, která se vlivem špatného zdravotního stavu pacienta nehojí. Vzniknout ale může i třeba následkem uzavření tepny či důsledkem cukrovky – takzvaný syndrom diabetické nohy.

„První příznaky začaly kolem devětapadesátého roku věku. Tehdy jsem ani nevěděla, že se jedná o otevřenou ránu,“ popsala začátky nemoci.

Myslela si, že jde o ekzém, začala tedy navštěvovat kožní oddělení. Kvůli nedostatečné péči se ale začal stav rány zhoršovat. Navštívila sice pohotovost, tam jí však dali léky proti bolesti a poslali ji domů. Pak se její stav prudce zhoršil.

„Došlo to u mě tak daleko, že jsem měla septický šok a zkolabovala jsem. Selhaly mi ledviny a v podstatě jsem byla na hranici toho, jestli budu, nebo nebudu žít,“ popsala.

Za to, že žije, podle svých slov vděčí týmu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tam strávila týden na jednotce intenzivní péče a následně dalších pět týdnů na interním oddělení nemocnice.

Původně měla Jana zasažené obě nohy. Na levé noze se nehojící se rána táhla od kotníku až ke kolenu, k tomu se jí vytvořila ještě proleženina na zádech v oblasti kříže.

Během několika měsíců léčby se zhojila rána na zádech, stejně tak pravá noha je již téměř v pořádku. „Spolu s paní doktorkou však stále bojujeme o posledních asi dvacet procent rány na levé noze. Ta je teď asi nezhojitelná,“ popsala Jana čtyři roky od počátku léčby. Stejně tak problémy s ledvinami jsou již doživotní.

Septický šok Septický šok je stav, který nastává v důsledku závažné infekce a následné sepse. Mikrob, který ho vyvolá, může být přítomen v celém organismu nebo je lokalizován na konkrétním místě. V důsledku závažné infekce dochází k syndromu multiorgánové dysfunkce a smrti. Úmrtnost na septický šok je přibližně 25 až 50 procent podle počtu selhávajících orgánů.

Dva roky léčby

Sehnat dobrého doktora na léčbu ran je přitom v České republice problém. Certifikát České společnosti pro léčbu rány má jen 26 pracovišť, ta přitom vykazují lepší výsledky léčby než běžná pracoviště. „Někoho sehnat je hrozně těžké. Patlal jsem se od doktora k doktorovi,“ popsal další pacient, padesátiletý Petr, který od dětství trpí autoimunitním onemocněním.

Že se taková rána léčí i několik let přitom není žádná výjimka. Podle průzkumu, který zpracovala agentura Ipsos na začátku června, trvá léčba déle než dva roky u každého desátého pacienta. Dalších téměř čtrnáct procent lidí se léčí jeden až dva roky. Řada pacientů navíc bojuje s nehojícími se ranami opakovaně.

Kolika lidí se problém týká, se však neví. „Přesné počty lidí trpících chronickými ranami neznají ani lékaři. V České republice chybí centrální registr, který by se této problematice komplexněji věnoval,“ popsala Michaela Tůmová, ředitelka společnosti Dialog Jessenius, která se snaží rozšířit informovanost ve společnosti o závažných onemocněních a jejich prevenci.

V současnosti tak existují pouze údaje o počtu hospitalizovaných pacientů, kteří mají nehojící se rány. Ty schraňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Podle toho jde o asi 135 tisíc lidí ročně.

Život s nehojící se ránou Podle průzkumu agentury Ipsos neovlivňuje chronická rána osobní život u méně než poloviny pacientů. Třetina lidí pak uvedla, že jim jsou nepříjemné dotazy k ráně, od lidí se ale nedistancují. Přes dvacet procent lidí se nerada vystavuje pozornosti a zůstává v ústraní, 3,3 procenta pacientů má problém udržovat vztahy i s rodinou. Co se týče pracovního života, práci opustilo skoro patnáct procent pacientů, čtvrtina respondentů změnila pozici. Více než pětina nepracovala ani dříve, a to kvůli jiným zdravotním neduhům.

„Lidé s takto závažným průběhem onemocnění ale mohou představovat jen pověstnou špičku ledovce,“ upozornila Tůmová. Data navíc nezahrnují ani pacienty s pooperačními a poúrazovými ranami či onkologické pacienty.

Podle průzkumu z roku 2018 se však celosvětově odhaduje, že s chronickými ranami se potýká asi 2,21 pacienta na tisíc obyvatel.

Počty pacientů se přitom mohou zvyšovat, a to v souvislosti se stárnutím populace. Nejvíce ohrožení jsou totiž lidé v pokročilejším věku. U těch se častěji objevují onemocnění, se kterými je vznik nehojících se ran mnohdy spojen. Ohroženi jsou diabetici, pacienti s ischemickými chorobami či lidé se sníženou pohyblivostí.

„S přibývajícím věkem se redukuje buněčná aktivita a zpomalují fyziologické funkce, což bývá příčinou delšího a méně kvalitního hojení ran u nemocných vyššího věku,“ popsal předseda České společnosti pro léčbu rány Ivo Bureš.

Rizikovým faktorem je ale třeba i kouření nebo nadváha. Čechů s nadváhou přitom rok od roku přibývá. „Když pacient zhubne třeba i jen pár kilo, vždycky se to na těch dolních končetinách projeví pozitivně,“ popsala specializovaná sestra ranhojička Markéta Koutná, která se o oba pacienty stará.

Stigma a stud

Otevřené rány doprovází silná bolest či neschopnost spát. „Ze začátku, když se mě ptali, jak silná je bolest od jedničky do desítky, říkala jsem, že 160. Takovou bolest jsem v životě nezažila,“ popsala Jana. „Za poslední rok a půl jsem se skutečně tvrdě vyspal asi dvacet dní,“ zmínil zase Petr.

Kromě toho jsou však nehojící se rány těžké i pro psychiku pacienta. Podle průzkumu mezi pacienty rezignuje desetina z nich na běžný život i na léčbu, tři procenta oslovených má kvůli diagnóze problémy udržovat i vztahy s rodinou. Pětina pacientů se kvůli nemoci vyhýbá pozornosti a zůstává v ústraní.

„Léčím se s tím od patnácti let. To byste koukali, jak já jsem se styděl,“ přiznal Petr.

Že je kolem nemoci stigma, říká i Jana. „I když jste pečlivá, čistotná, ta rána prostě je cítit. I díky tomu to lidi vnímají špatně. Bylo to nepříjemné třeba v práci, protože jsme seděli ve velké kanceláři. Kolegyně hodně větraly, byla tam zima. Trvalo, než mi řekli, že jim vadila ta noha. Potom jsem začala pracovat z domova,“ popsala.

Že pacient kvůli nehojící se ráně opustí či změní zaměstnání přitom není ojedinělé. Zcela přestane pracovat asi patnáct procent pacientů, asi čtvrtina změní pracovní pozici. Dalších 23 procent pak nepracovalo ani před začátkem boje s chronickými ranami. Ty tak neovlivní kariéru jen 37 procentům nemocných.

Do předčasného důchodu odešla kvůli chronickým ranám i Jana. „Všechny plány, které jsem měla, co budu dělat v důchodovém věku, zatím padly. Doufám, že se to vyhojí a že to bude dobré,“ uzavřela.