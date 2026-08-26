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„Bylo mi hůř, ale nic se mnou nedělali.“ Žena si léčbu leukémie musela vybojovat

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  18:05

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Paní Jana během zahájení léčby ve Fakultní nemocnici Hradec Králové | foto: Osobní archiv paní Jany

Každý rok v Česku přibývá zhruba šest pacientů s chronickou lymfocytární leukémií na 100 tisíc obyvatel. Je tak dlouhodobě nejčastějším zhoubným onemocněním krvetvorby v tuzemsku. Nejohroženější jsou starší lidé okolo 70 let, typicky muži. Postihuje ale i daleko mladší jedince. Jde o nevyléčitelnou nemoc s tendencí se vracet. S jejím průběhem výrazně pomáhá cílená léčba. Na ni ale nedosáhne každý.

Chronická lymfocytární leukémie. Tři slova, která paní Janě před pěti lety změnila život. Diagnózu se dozvěděla náhodou. Na kontrolu původně přišla kvůli bulce v prsu. Vyšetření na mamografii bylo v pořádku, lékaře ale znepokojily zvětšené uzliny v obou podpažích. Nařízené krevní testy následně odhalily leukémii v časném stádiu.

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Jedná se o onemocnění, které má často pomalý nástup. U většiny pacientů tak bezprostředně po stanovení diagnózy nemusí být zahájená léčba. Kdyby se nemoc začala léčit předčasně, mohlo by to dokonce stav pacienta zhoršit. Někteří tak mohou mít stabilní krevní obraz i několik let. To ale nebyl případ třiapadesátileté Jany.

„Když jsem to slyšela úplně poprvé, tak jsem se lekla. Když se řekne leukémie, člověk je vyděšený,“ popsala pro iDNES.cz. Strach ovšem rychle vystřídal přístup lékařů, kteří paní Janu dva roky udržovali v přesvědčení, že její stav není natolik vážný, aby bylo nutné zvážit léčbu. A tak ji o možnostech ani neinformovali i přesto, že se její stav horšil. Začala mít problémy s dýcháním a měla na dotek zvětšenou slezinu. „Je to hrozně sužující. Cítíte, že je vám hůř a hůř, ale přitom s vámi nic nedělají,“ svěřila se.

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Pomoc si nakonec paní Jana musela najít sama. Narazila ale na omezené možnosti. Jednou z variant je cílená léčba, která pacientům nabízí nejsvětlejší vyhlídky. Podle odborníků se díky ní mohou lidé s chronickou lymfocytární leukémií dožít stejného věku jako jejich vrstevníci bez tohoto onemocnění.

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Cílená léčba navíc prodlužuje dobu, kdy se onemocnění vrací. „Čas do další léčby je v průměru víc než sedm let,“ upřesnil Martin Špaček z I. interní kliniky – hematologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Moderní léky, které cílená léčba využívá, jsou ovšem velmi drahé. Výdaje navíc každoročně rostou rychleji než počet pacientů. „U nákladů za léčbu je to dvanáct procent, zatímco pacientů každý rok přibývá asi sedm procent,“ doplnil Michael Doubek, přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Mýty kolem klinických studií

Cílenou léčbu standardně hradí zdravotní pojišťovna. Část pacientů na ni ale nedosáhne nejčastěji kvůli nízkému věku. Mladší lidé s tímto typem leukémie se ale mohou zúčastnit klinických a akademických studií. Ty testují nová léčiva ještě před tím, než vstoupí na trh. Použité léky navíc hradí sami výrobci. Podle lékaře z IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Martina Šimkoviče se do některé ze studií dostane každý třetí pacient s tímto typem leukémie.

Jedné z nich se před dvěma roky zúčastnila i paní Jana. Prvních pár dní strávila v nemocnici. Nejdůležitější bylo, jak její tělo podaná léčiva přijme. Začátky byly podle ní nejnáročnější. Pomohla ji ale vidina konce klinické studie. „Od začátku jsem věděla, že to bude trvat dvanáct měsíců, kdy budu muset docházet na infuze a kontroly. Na to jsem se soustředila,“ zavzpomínala. Jana léčbu v rámci studie úspěšně ukončila v červenci loňského roku. Další rok jí trvalo, než se tělo vrátilo do stavu před diagnózou.

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Odborníci se shodují, že kolem klinických studií často panují různé mýty. Ty mohou v některých případech pacientům zbytečně stát v cestě za účinnou léčbou. „Pracujeme v nich s léky, které jsou už bezpečné a vyzkoušené. My pro ně hledáme nové, účinnější kombinace,“ doplnil Doubek.

Kromě klinické studie je poslední možností léčby chronické lymfocytární leukémie chemoterapie či imunoterapie. Ještě v roce 2021 lékaři volili chemoterapii u většiny pacientů. „Při chemoterapii se onemocnění vrátí do tří let a bude agresivnější,“ konstatoval Doubek. Chemoterapii mimo jiné doprovází mnoho nežádoucích vedlejších účinků. Prokazatelně navíc zvyšuje výskyt dalších nádorových onemocnění. Odborníci a lékaři se tak snaží udělat vše pro to, aby takový způsob léčby už nikdo nedostal.

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