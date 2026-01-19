Chřipka zabila nejméně 63 lidí. Zdá se, že epidemie už překonala svůj vrchol

Lékaři z infekčních oddělení shodně upozorňují, že do nemocnic se dostávají s těžkým průběhem chřipky i mladí lidé, kteří do té doby netrpěli žádným jiným závažným onemocněním. Ale umírají zejména chronicky nemocní senioři nad 70 let, pro které se virová infekce stává pomyslnou poslední kapkou, kterou už jejich organismus nezvládne. Bohužel se nechránili vakcínou. Podle Státního zdravotního stavu do pátku podlehlo chřipce 63 lidí.
„Od začátku letošního roku jsme léčili asi 15 lidí s těžkou chřipkou, z nichž dva zemřeli. Minulý týden u nás leželo pět pacientů, mezi nimi i dva mladí, do té doby zdraví, žena ve věku 28 a muž ve 39 let. Zatímco mladá pacientka byla těžce dehydratovaná, muž měl i velké problémy s dýcháním,“ říká lékař infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Petr Kümpel.
Lékaři nemohli zachránit dva seniory ve věku 73 a 78 let. „Oba měli více nemocí, ale kdyby se nenakazili chřipkou, mohli dál žít. S těžkými následky virové infekce už si však jejich organismus nedokázal poradit. Bohužel, nikdo z našich pacientů nebyl proti chřipce očkovaný. I když to zejména seniorům opakovaně doporučujeme,“ líčí lékař. A dodává, že další dva neočkovaní senioři zemřeli po nákaze covidem.
Úmrtí na chřipku na JIP a ARO přibývá rychleji než v minulé sezoně
V Česku se proti chřipce nechává každý rok očkovat sotva osm procent lidí, podíl mezi seniory se pohybuje do 29 procent. Koncem loňského roku však byl problém s nedostatkem vakcín, zejména pro děti a dospělé do 60 let. Brzy došly.
„Vakcíny pro děti a mladší zájemce už nemáme, ale stále jsou dostupné posílené vakcíny proti chřipce A i B pro lidi nad 60 let věku. Epidemie chřipky typu A, který od počátku dominuje, bude v dalších týdnech patrně ustupovat. Ale nevíme, jestli se znovu nerozjede, nebo jestli se neobjeví druhá vlna epidemie chřipky typu B. Proto bych seniorům a lidem s vážným kardiálním či plicním onemocněním stále ještě doporučil zvážit ochranu očkováním,“ dodává Petr Kümpel.
Podle Kateřiny Fabiánové, zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu, nahlásili lékaři od začátku této chřipkové sezony, tedy od podzimu, 186 klinicky závažných případů chřipkové infekce. Pacienti vyžadovali intenzivní péči. I přes snahu lékařů do pátku 63 lidí infekci podlehlo. Jen za poslední týden se tak počet zemřelých zvýšil o 14. Do konce druhého lednového týdne nahlásili lékaři 49 úmrtí, což bylo více než před rokem.
Pavel na Ukrajinu přijel se zarudlými opary. Prodělal chřipku, vysvětlil Hrad
Kromě chřipky zkracují lidem život i další akutní infekce dýchacích cest. Například od začátku roku zemřelo 11 seniorů nakažených covidem, proti kterému se lze také očkovat. Celkové počty nemocných se naštěstí snižují.
„Minulý týden onemocnělo průměrně 1 281 lidí z každé stovky tisíc obyvatel, což je o 19 procent méně než v týdnu předešlém. Pokles nemocnosti evidujeme ve všech krajích a také ve většině věkových skupin. Akutních respiračních infekcí a chřipky přibylo jen u dětí ve věku od 6 do 14 let,“ říká epidemioložka Fabiánová.
Epidemie chřipky je podle odborníků patrně již za svým vrcholem, ale bude ještě nějaký čas pokračovat. „Pokles nemocnosti odráží i pokles detekce viru chřipky typu A. Z virologických dat vyplývá, že v České republice je chřipková epidemie na ústupu. Podobná situace je i v dalších evropských zemích,“ uvádí Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění.
Zákaz či omezení návštěv
Nejvíce nakažlivých nemocí dýchacích cest včetně chřipky je nyní ve Zlínském kraji. Kvůli rostoucímu riziku šíření infekcí zakázala Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně od pátku 16. ledna až do odvolání návštěvy pacientů na všech svých lůžkových odděleních. Výjimky platí pro návštěvy dětí nebo pacientů s omezenou svéprávností, v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci či dlouhodobě hospitalizovaných. A také pro otce nebo jiné osoby doprovázející ženy k porodům.
V pátek leželo ve zlínské nemocnici deset lidí s chřipkou, v pondělí 13. „Většinou jde o seniory, kterým chřipka zhoršila průběh jiných nemocí. Někteří skončili na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, protože jim selhávalo dýchání, nebo měli jiné vážné komplikace, jako je bakteriální zánět plic či selhávání více orgánů,“ popisuje situaci mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
Podotkla, že v prosinci museli jedno z dětí s těžkým zápalem a selháváním plic přeložit ze Zlína do Fakultní nemocnice v Olomouci.
Také Uherskohradišťská nemocnice ve Zlínském kraji vyhlásila úplný zákaz návštěv, a to od středy 14. ledna. Kvůli ochraně pacientů před infekcí platí nyní plošné zákazy návštěv nebo jejich různá omezení či podmínění používáním dezinfekce a respirátorů v několika desítkách nemocnic napříč Českem.
Lze chřipku léčit slivovicí? Oblíbený mýtus, ale může spíš uškodit, varuje lékařka
Plošný zákaz platí například i ve všech pěti nemocnicích Pardubického kraje, ve Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, v Nemocnici AGEL Říčany, v Sokolově či Volyni. Některé nemocnice zakazují návštěvy jen na odděleních, kde leží pacienti s nejvíce oslabenou imunitou. Další se snaží pacienty chránit před nákazou jinak než zákazem. Informace lze najít na webových stránkách konkrétních zdravotnických zařízení.
Například v Nemocnici Hořovice platí již od 7. října do odvolání pravidla, která povolují vstup a oddělení jen návštěvníkům, kteří si chrání dýchací cesty ústenkou a před vstupem na pokoj pacienta si dezinfikují ruce. „U pacienta mohou být přítomny nejvýše dvě osoby současně. A na vícelůžkových pokojích je umožněna návštěva vždy pouze u jednoho pacienta v jednom čase,“ doplňuje za nemocnici Vladimír Vořechovský.
Hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková upozorňuje, že bychom neměli podlehnout pocitu, že už není třeba se chránit před chřipkou a dalšími respiračními infekcemi.
„Výskyt chřipky bude přetrvávat i v následujících týdnech. Platí tedy, že je důležité myslet na prevenci. Prosím, buďme k sobě ohleduplní, nekýchejme a nekašlejme kolem sebe bez řádného zakrytí úst a nosu, využívejme podle potřeby bariérovou ochranu respirátory FFP2, a pokud jsme nemocní, nešiřme infekce v kolektivu,“ připomíná Macková.