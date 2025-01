Odpověď na otázku, zda nyní zabíjí častěji covid, nebo chřipka, není jasná. Podle dostupných údajů je to covid. Za posledních pět let onemocnělo téměř pět milionů lidí, mnozí opakovaně, z nichž téměř 44 tisíc zemřelo. Chřipka proti tomu postihla „jen“ tisíce lidí ročně a desítky až stovky zemřely. Podle odborníků je to jinak, zatím to však nelze doložit srovnatelnými daty.

Infekce je nebezpečná i pro děti či mladé lidi, kteří předtím neměli jiné zdravotní problémy.