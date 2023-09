Jen každý čtvrtý český senior se očkuje proti chřipce. V EU to řeší víc

Proti chřipce se očkuje asi čtvrtina českých seniorů, proti průměru EU je to polovina. Mezi pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny jich za deset let přibylo o 40 procent, loni podle tiskové zprávy hradila očkování 387 849 lidem. Mladší 65 let si očkování platí, zdravotní pojišťovny jim přispívají. Chřipkou každoročně onemocní statisíce lidí, 5 až 15 procent populace.