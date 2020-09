Chřipková vakcína bude na pořadník. Lékař plánuje losovat mezi pacienty

Lékaři se ale vesměs shodují, že přednost dají v případě převisu poptávky rizikovým skupinám a lidem, kteří se očkují pravidelně. „Prioritu budou mít lidé nad 65 let, kteří se nechali očkovat loni. Ostatní zájemce píšu do seznamu a do vyočkování všech vakcín z nich budu losovat,“ popisuje praktický lékař Karel Wróbel z Českých Budějovic. Vakcín objednal 140 jako loni.