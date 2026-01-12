Úmrtí na chřipku na JIP a ARO přibývá rychleji než v minulé sezoně

Autor: ,
  17:33
Chřipce od podzimu podlehlo více lidí, kteří s ní skončili v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) či anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO), než v předchozí sezoně. Bylo jich 49, před rokem do 3. února 38 a za celou sezonu 128.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vrchol epidemie by letos mohl být podle předsedy Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a primáře infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavla Dlouhého ještě v lednu, protože epidemie letos začala dřív.

V porovnání s prvním lednovým týdnem, který ale výrazně ovlivnil konec vánočních prázdnin, v minulém týdnu nemocnost akutními respiračními infekcemi, mezi které lékaři kromě chřipky počítají také covid-19 a další choroby, vzrostla o 71 procent na 1583 na 100 tisíc obyvatel.

Lékařka: Viděla jsem 18letou dívku zemřít na chřipku. Lidé věří bludům a neočkují se

„Při relativním porovnání nemocnosti před Vánoci a nyní vidíme aktuálně výrazný vzestup nemocnosti zejména u dospělých,“ uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Jan Kynčl. Nejvyšší počet hlášených nemocných na populaci je podle něj ve Zlínském, Plzeňském a Moravskoslezském kraji.

„Přesnější předpovědi jsou obtížné, protože většina případů je způsobena virem chřipky A (H3N2) v nové variantě K, která se výrazně liší od kmenů cirkulujících v předchozích letech. Zatím také nevíme, zda na současnou vlnu chřipky A naváže ještě menší únorová vlna chřipky B,“ sdělil Dlouhý.

Česko zasáhla epidemie chřipky. Virus útočí rychle a snadno se šíří

Lékaři evidují, že lidí ve vážném stavu na JIP v nemocnicích v této sezoně skončilo zatím 151, loni do 3. února pak 175. „Chřipku opravdu není radno podceňovat. Především u starších a imunitně oslabených může znamenat závažné až život ohrožující komplikace,“ uvedla ředitelka SZÚ a hlavní hygienička Barbora Macková. Většina, 44 zemřelých, je ve věkové skupině od 65 let.

Za celou sezonu 2024/2025 do poloviny března lékaři evidovali 470 pacientů s chřipkou na ARO či JIP, z nich 128 zemřelo. Bylo to víc než za předcházející sezonu, kdy bylo hospitalizovaných 436 a zemřelých 107. Do statistik se dostanou jen lidé, kteří zemřeli v nemocnici. Odborníci odhadují, že každý rok chřipce v Česku podlehne zhruba 1 500 osob.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Írán navrhuje jednání. Možná zasáhneme ještě před ním, prohlásil Trump

Donald Trump (12. ledna 2026)

Írán navrhl jednání se Spojenými státy poté, co Washington zvažoval i použití síly vůči íránskému režimu, uvedl v neděli americký prezident Donald Trump. Možná schůzka se podle něj připravuje, šéf...

12. ledna 2026  13:16,  aktualizováno  17:58

Od požáru auta vzplála skladová hala s papírem, torzo čeká demolice

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda na...

12. ledna 2026  7:56,  aktualizováno  17:45

Úmrtí na chřipku na JIP a ARO přibývá rychleji než v minulé sezoně

ilustrační snímek

Chřipce od podzimu podlehlo více lidí, kteří s ní skončili v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) či anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO), než v předchozí sezoně. Bylo jich 49,...

12. ledna 2026  17:33

Vzít Trumpovi vítr z plachet. NATO pracuje na posílení bezpečnosti v Arktidě

Město Nuuk na pobřeží v blízkosti mořského zálivu. (7. března 2025)

NATO pracuje na dalších krocích k posílení bezpečnosti v Arktidě, řekl generální tajemník Mark Rutte na návštěvě Chorvatska. Podle něj se na důležitosti tohoto regionu shodují všechny členské země a...

12. ledna 2026  15:56,  aktualizováno  17:26

Turek bude zmocněncem pro Green Deal, zdědí kancelář po exministru Hladíkovi

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Filip Turek bude novým vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. „Je to dočasné řešení, aby mohl pracovat na své agendě na resortu životního prostředí,“ řekl premiér a předseda ANO...

12. ledna 2026  6:02,  aktualizováno 

VIDEO: Takhle to vidí pes. Čtyřnohý parťák hasičů testoval speciální přilbu s kamerou

Služební pes z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje otestoval při...

Taktickou ochrannou přilbu pro psy otestoval při výcviku služební pes z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v areálu bývalých kasáren v Pardubicích. Je mimo jiné vybavena vestavěnou...

12. ledna 2026  16:58

Dánové po válce Grónsko kolonizovali, zní z USA. Naučte se fakta, kontruje Kodaň

Pobřeží města Nuuk v Grónsku, které lemují barevné domy. (6. března 2025)

Ve sporu o budoucnost Grónska se odehrála další výměna názorů mezi zástupci USA a Dánska. Odstartovala ji slova amerického vyslance Jeffa Landryho, podle něhož Kodaň po druhé světové válce ignorovala...

12. ledna 2026  16:52

Okamžitě opusťte Írán, vyzývá Čechy ministerstvo. Země dál bouří

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...

Ministerstvo zahraničních věcí varovalo před cestami do Íránu, kde pokračují protivládní demonstrace. Českým občanům doporučilo Írán opustit. V zemi jich je podle cestovatelského systému Drozd...

12. ledna 2026  13:34,  aktualizováno  16:31

Zmocněncem pro digitalizaci bude Králíček, pro AI a umělou inteligenci Kačena

Nový místopředseda ANO Robert Králíček

Zřízení funkce vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost schválila vláda. Bude jím místopředseda ANO a poslanec Robert Králíček, který bude vyhodnocovat bezpečnostní situaci a...

12. ledna 2026  6:15,  aktualizováno  16:30

Mladík v kukle vystrašil lidi na ulici dlouhou zbraní, zakročila proti němu policie

Muž v kukle chodil po Náchodě s airsoftovou zbraní (8. ledna 2026).

Z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování podezírají policisté mladíka, který v Náchodě chodil v kukle s dlouhou airsoftovou zbraní. V jednu chvíli jí dokonce mířil do veřejného prostoru. Vyděšení...

12. ledna 2026  16:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřijatelné, odmítají odbory návrh Schillerové na růst platů

Briefing Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Na snímku vlevo...

Zvýšení platů ve veřejném sektoru o stejnou částku či pozdější přidání až od dubna je pro odboráře nepřijatelné. Trvají na svém původním požadavku a žádají pro hůř odměňované a státní službu růst...

12. ledna 2026  16:14

Nic pro klaustrofobiky. Podívejte se, jak se záchranáři plazili k zraněnému jeskyňáři

Hasiči v animaci ukázali, jak náročná byla záchrana zraněného jeskyňáře.

Plazení úzkými štěrbinami, kudy se sotva protáhne dospělý člověk, je v jeskyních náročné i pro zdravého a zdatného jedince. O víkendu ale čekal na osm desítek hasičů a záchranářů mimořádná záchranná...

12. ledna 2026  11:16,  aktualizováno  15:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.