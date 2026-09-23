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Chránit speciálně psy a kočky? Nebo makaka? Činčila navrhl chránit činčilu

Josef Kopecký
  21:14

Poslanec STAN Karel Dvořák navrhl místo kočky a psa speciálně chránit makaka. | foto: ČTK

Zaslouží si speciální ochranu kočka a pes oproti jiným zvířatům? To rozdělilo poslance při projednávání novely trestního zákoníku, která zpřísňuje tresty za týrání člověka ve společné domácnosti i za týrání zvířat na nejméně roční vězení místo nynějšího půlročního. Navržen je ale i nový trestný čin, který by se vztahoval na bezdůvodné usmrcení kočky nebo psa ze zavrženíhodných pohnutek.

„Psi a kočky mají v České republice výsadní postavení jako společníci člověka a členové rodiny. Potom pro to mluví i největší počet těchto domácích mazlíčků, u psů je to někde kolem dvou milionů a u koček asi milion pět set tisíc,“ hájila návrh Jana Hanzlíková z ANO.

Místopředseda STAN, bývalý náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák, na snahu ochraňovat speciálně jen kočku a psa zareagoval tím, že předložil stovku pozměňovacích návrhů, vždy se speciální ochranou jednoho zvířete.

Navrhl speciálně chránit například šimpanze, koně, papouška, klokana, delfína, vlka, paviána, kočkodana, vydru, medvěda, činčilu, surikatu i ptakopyska.

„Když slyšíte tento výčet, možná se ptáte, kde je sysel a že je to absurdní. Ano, je to absurdní,“ přiznal Dvořák. Vadí mu snaha na každou jednotlivou kauzu napasovat novelu trestního zákona.

Bezdůvodné zabití psa či kočky má být trestné. A co jiná zvířata? diví se ochránci

„Není to vůbec vtipné, nevím, v jakém byl rozpoložení,“ glosovala návrhy Dvořáka ve Sněmovna poslankyně ANO Hanzlíková.

„Já bych vyzdvihl ochranu činčil,“ řekl poslanec lidovců Benjamin Činčila a také speciální ochranu činčil skutečně navrhl.

„Opravdu chceme mít větší tresty za zabití domácích mazlíčků než za zabití člověka z nedbalosti?“ podivoval se pro změnu poslanec ODS Karel Haas.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc požádal poslance, aby se zamysleli, zda je správné zákonem hájit každou krysu.

Dvořák: V čele makaků stojí dominantní samec, kolem kterého se soustředí veškerá pozornost

Dvořák nakonec ke stovce návrhů na zvýšenou ochranu stovky nepřihlásil – s jednou výjimkou. Navrhl speciální ochranu makaka.

„Někdo by mohl namítnout, že makak je jen další primát a že už je privilegovaný dost. To by ale bylo hluboké nepochopení jeho společenského významu. Makakové jsou inteligentní, přizpůsobiví a žijí v přísně hierarchicky uspořádaných skupinách. V jejich čele zpravidla stojí dominantní samec, kolem kterého se soustředí veškerá pozornost. Ostatní členové skupiny bedlivě sledují jeho nálady, napodobují jeho projevy a dobře vědí, že otevřený nesouhlas může znamenat rychlý přesun na okraj tlupy,“ zdůvodnil opoziční politik svůj návrh.

Šéfka ústavně-právního výboru za Motoristy sobě Renata Vesecká místo speciální ochrany kočky a psa navrhla, aby byla chráněna zvířata, která jsou na člověku závislá. A Jiří Pospíšil z TOP 09, aby trestným činem bylo usmrcení jakéhokoli zvířete ze zavrženíhodných pohnutek.

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