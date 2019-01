Chovanec vlastní nemovitosti za desítky milionů. A koupil další dům

Chovanec s manželkou Jaroslavou vlastní zejména v Plzni a okolí nemovitosti minimálně za 26 milionů korun, jak vyplývá z kupních smluv, které má MF DNES k dispozici. Naposledy někdejší ministr vnitra investoval za pomoci čtyřmilionové hypotéky 5,79 milionu korun do rodinného domu nedaleko svého bydliště. Po loňské rekonstrukci už u ní zvenku zbývá upravit jen zahradu. MF DNES to zjistila v rámci mapování majetku politiků.



Jaký záměr Chovancovi s vilou mají a kolik je stála rekonstrukce, není zřejmé. Současný poslanec na to MF DNES neodpověděl.

Cesta k prvním milionům

Chovanec si nicméně s penězi vždy uměl poradit. Po absolvování střední ekonomické školy se stal živnostníkem. V Plzni si otevřel malý krámek se zeleninou. Mimochodem to bylo krátce po listopadu 1989 a jemu bylo devatenáct let.

Byznys, který mu přinesl miliony, rozjel nicméně až o dvanáct let později, kdy už coby sociální demokrat založil firmu Plzeňský nábytek. Ta v době, kdy už byl i zastupitelem města Plzeň a vládla zde koalice ODS a ČSSD, dodávala do městských bytů kuchyňské linky od polských dodavatelů. Ne přímo, ale přes firmu Plzeňský servis podnikatele a člena ODS Jana Dandy. Tu si radnice najala na správu městských bytů a Danda za to od města postupně inkasoval částky 3,4 milionu korun, pak 11 milionů a 18,3 milionu, jak MF DNES zjistila z informací poskytnutých plzeňským magistrátem.

Obdobné částky se pak objevují i v účetnictví Chovancovy společnosti. První rok utržil od města 2,5 milionu korun, další už 11 milionů, pak 18 milionů.

Sám Chovanec v tom, že se jako zastupitel obohatil na zakázkách zadaných městem, problém nikdy neviděl. Jeho firma prý prošla „standardním výběrovým řízením“, tvrdil vždy na svou obhajobu. Když se MF DNES od plzeňského magistrátu snažila získat patřičné dokumenty, dočkala se jen odpovědi, že již byly v souladu se spisovým a skartačním řádem skartovány.

Konec pána s nábytkem

Na konci listopadu 2006 Chovanec nábytkářskou firmu prodal. O měsíc později Plzeň ukončila smlouvy na správu bytů a domů a zadala je jiné firmě.

Chovanec na prodeji vydělal 10,5 milionu korun. Dalších 700 tisíc údajně přinesl prodej pozemků pod areálem jeho firmy, jejíž nový majitel – výrobce plastových oken DAK – nábytkářskou činnost někdejší Chovancovy firmy téměř okamžitě zrušil.

První byt na plzeňských Slovanech si manželé Chovancovi koupili za 690 tisíc v roce 2001. Další a mnohem větší nákupy nemovitostí však začali realizovat až kolem roku 2010. „Koupil jsem bytový dům v Plzni u rozhlasu,“ řekl rok nato Chovanec Deníku.cz. Podle svých slov si na nemovitost za 3,9 milionu korun půjčovat nemusel. „Použil jsem peníze ještě z podnikání,“ vysvětloval koupi po zveřejnění majetkových přiznání za rok 2010 tehdy již hejtman Plzeňského kraje.

Jenže právě tato investice začala vyvolávat otázky. Společně s manželkou Jaroslavou nemovitost koupili za 7,8 milionu korun. Kupní smlouvu podepsali na konci prosince 2009. O osm měsíců později nicméně Chovanec uzavřel s manželkou dohodu o vypořádání společného jmění manželů, kde si dělí do té doby společný majetek, a Chovanec později v majetkových přiznáních uváděl vždy jen své majetkové poměry.

To, že s manželkou uzavřel dohodu, vyšlo navíc najevo až zhruba po pěti letech, když Chovanec serveru lidovky.cz odpovídal na dotaz, proč od manželky dostal darem 2,5 milionu korun. Jeho žena totiž prodala jiný dům – který koupila v roce 2011 za 3,1 milionu – společnému známému Václavu Váchalovi, jenž roky pracoval u plzeňské kriminálky a pak radil Chovancovi i na ministerstvu vnitra. Prodej jí vynesl 3,75 milionu korun. Chovancová přitom nemovitost vlastnila zhruba dva roky, během nichž ji měl v pronájmu právě Váchal.

Půl na půl záměrně?

Obdobné nákupy, kdy jeden z manželů nakupoval a pak se rozdělil, probíhaly i v dalších letech. To, proč to bývalý ministr vnitra dělal, nikdy nevysvětlil. „Prostě jsme se tak dohodli řešit naše majetkové poměry. Nevidím na tom nic neobvyklého,“ napsal serveru lidovky.cz v SMS zprávě. Informace o odloučení v roce 2015 komentovat nechtěl.

O rok později se nicméně v doprovodu manželky Jaroslavy Chovanec objevil na narozeninách klíčového hradního poradce Martina Nejedlého. A dodnes mají Chovancovi i stejnou adresu trvalého bydliště.

Poslední nákupy nemovitostí někdejší ministr vnitra uskutečnil předloni. S Jaroslavou Chovancovou si pořídil už zmíněnou vilku nedaleko jejich bydliště. Společně také dotáhli koupi dvou bytů ve svém činžovním domě nedaleko rozhlasu. Přišly je na 4,2 milionu.

O penězích mlčí

Kde na nemovitosti vzal Chovanec a jeho rodina peníze, zda jen z někdejšího podnikání, nebo další činnosti, není zřejmé. Chovanec na dotazy MF DNES nereagoval. Kromě politických příjmů nicméně Chovancovým plynou peníze i z pronájmu bytů, jak plyne z majetkových přiznání současného poslance. V minulosti v něm uváděl cenné papíry, nicméně v současnosti se už o žádných nezmiňuje.

V roce 2017 kromě pozemků a staveb ležících na nich se v majetkových přiznáních pochlubil jen koupí souboru obrazů v hodnotě dvou milionů korun či hotovostí na účtu ve výši 1,3 milionu. V loňském roce pak už kromě výdělku z pronájmu přiznával jen to, že ze čtyřmilionové hypotéky mu zbývá doplatit 3,99 milionu korun.