„Případ řešíme a poskytujeme potřebnou konzulární asistenci. Z úcty k pozůstalým nebudeme poskytovat další podrobnosti. Rodině a blízkým zesnulé vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ sdělil serveru Blesk mluvčí MZV Adam Čörgő. Crikvenica leží na severu Chorvatska.
V neděli se u Splitu po srážce s katamaránem potopila plachetnice s osmi Čechy na palubě. Čtyři lidé zemřeli, další čtyři byli převezeni do nemocnice. Jejich stav však není vážný.
Tři z obětí pocházely z Bolatic na Opavsku, uvedla obec. Plachetnice plující pod francouzskou vlajkou se po střetu s katamaránem, na němž cestovalo 125 lidí, potopila. Příčiny nehody zatím nejsou jasné.
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Chorvatští potápěči našli v plachetnici tělo čtvrtého pohřešovaného Čecha
Nejtragičtější nehody českých turistů si v Chorvatsku byli v minulosti spojeny především s dopravou. V červnu 2012 například zahynulo při nehodě autobusu s českými turisty na chorvatské dálnici nedaleko tunelu Sveti Rok osm lidí, 43 utrpělo zranění. Vyšetřování tehdy ukázalo, že řidič usnul za volantem.
V září 2001 zemřeli při autonehodě u Záhřebu tři čeští turisté a jeden Rakušan, který nehodu způsobil. Mezi oběťmi byl manželský pár a jejich patnáctiletý syn, starší syn utrpěl těžká zranění.