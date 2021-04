Chorvaté s Čechy počítají, připravují seznam bezpečných míst, říká konzul

Jaké bude letos léto v Chorvatsku?

V Chorvatsku letošní sezonu očekávají s mírným optimismem. Ten pramení zejména z toho, jakým způsobem se nakonec vydařilo loňské léto. Proti všem očekáváním byla totiž návštěvnost poměrně vysoká.

Chtějí i české turisty, i když patříme mezi nejhorší země v covidových statistikách?

Chorvatsko jasně deklaruje, že uvítá zahraniční turisty a i Češi jako tradiční hosté jsou na Jadranu očekáváni.

Jak se Chorvaté na léto a nápor turistů vlastně připravují?

Chorvatsko zahájilo přípravu na letní sezonu již na jaře. Jádrem strategie je prezentace Chorvatska jako covid-bezpečné destinace. Chorvatské instituce činné v turistickém ruchu v čele s ministerstvem turistiky spolupracují na informační kampani a zapojena jsou i velvyslanectví Chorvatska v zahraničí.

Klíčovým se stal slogan „Safe Stay in Croatia“ což je zároveň i název webových stránek spuštěných právě za účelem propagace letní sezóny 2021. Logem „Safe Stay in Croatia“ se v Chorvatsku označují turistická zařízení (hotely, apartmány, restaurace, kempy), která prokázala, že dodržují epidemiologická opatření.

Tato zařízení prohlašuje Chorvatsko za covid bezpečná. Podle posledních informací o označení požádalo přes 8 000 chorvatských turistických zařízení, ze kterých ho zhruba již 6 000 získalo. Uvedená webová stránka dále v několika jazykových mutacích, včetně češtiny, nabízí všechny důležité informace o situaci a průběhu epidemie covidu-19 v Chorvatsku a o aktuálních podmínkách vstupu na jeho území.

Jak se tam Češi v létě dostanou, co bude nutné podstoupit před cestou?

Pravděpodobně většina českých turistů pojede do Chorvatska tradičně osobním automobilem. Určitě ale také řada Čechů letos zvolí variantu cesty vlakem, který po úspěšném spuštění v loňském roce letos navíc pojede i do Splitu. Letecká doprava je natolik zasažená covidem, že se příliš mnoho leteckých spojů neočekává. Podmínky vstupu se jistě budou ještě upřesňovat, tudíž skutečně nelze ještě ani odhadnout, co vše bude nutné podstoupit.

Pustí do země Čechy i bez očkování?

Očkování je samozřejmě hlavní otázka a je přímo spojené s otázkou covidpasu. Chorvatsko deklaruje, že bude postupovat v souladu s pravidly Evropské komise, která má ambiciózní plán zavést takovýto pas či obdobný certifikát ještě před začátkem turistické sezony. Jedním dechem však dodává, že nemůže jít o diskriminační opatření omezující cestování, ale spíše o administrativní pomůcku usnadňující kontroly na hraničních přechodech.

To, že covidpas nemůže být diskriminační záležitost, bylo mimo jiné projednáváno i při nedávné návštěvě ministra zahraničí Tomáše Petříčka v Chorvatsku. V praxi tak lze očekávat, že vedle již očkovaných by mohli Chorvaté na své území vpouštět i turisty, kteří již covid prodělali, nebo se prokáží negativním testem.

Chorvaté se poučili z loňska

Co všechno bude v Chorvatsku jinak oproti předešlým sezonám?

Samozřejmě celá řada věcí, stejně jako všude jinde, kde covid výrazně mění fungování společnosti. Jako důležitý signál vidím, že chorvatská strana dává jasně najevo, že bude klást důraz na bezpodmínečné dodržování epidemiologických opatření.

Odhaduji, že jde o poučení z minulé sezony, kdy pod dojmem toho, jak jde vše dobře a nic nehrozí, došlo na přelomu července a srpna k jakémusi spontánnímu rozvolnění. Situace byla v tomto směru viditelná hlavně na fungování barů a nočních klubů, kde to opravdu žilo. Následně došlo během dvou až tří týdnů k výraznému nárůstu nakažených a předčasnému odlivu části zahraničních turistů. Stejnou chybu již Chorvatsko evidentně nechce opakovat.

Lidé posedávají na terasách kaváren v chorvatském Záhřebu. (27. března 2021)

Co musí český turista podstoupit při cestě do Chorvatska nyní?

Od 1. dubna platí nové rozhodnutí Národního štábu civilní ochrany Chorvatské republiky, dle kterého se všichni občané Česka při vstupu musí prokázat negativním PCR testem nebo antigenním testem ne starším 48 hodin. Podrobnější informace ohledně případné karantény, tranzitu přes Chorvatsko či různých výjimek lze nalézt na stránkách našeho velvyslanectví nebo ministerstva zahraničních věcí.

Kolik je v současnosti v Chorvatsku Čechů? Pocítili jste zvýšený zájem například o práci na home-office z Chorvatska v posledních týdnech?

Přesné číslo nelze zjistit, ale obecně je momentálně v Chorvatsku méně Čechů než v předchozích letech. Na jedné straně máme informace a jsme v kontaktu s Čechy, kteří v Chorvatsku vlastní nemovitost a přesunuli se sem z důvodů opatření v Česku. Na druhou stranu je ale v zemi momentálně minimum českých turistů.

Nebojí se Chorvaté, že jim turisté přinesou do země epidemii znovu?

V tomto ohledu jsou Chorvati realisté. Vědí, že covid nevymizí, ale soustředí se na nastavení opatření tak, aby mohli přivítat co největší počet zahraničních turistů s co nejmenším rizikem přenosu viru. Uvažuje se také o přednostním očkování pracovníků v cestovním ruchu.

Už jste to naznačil, ale jak přesně to v zemi vypadalo po loňské sezoně?

Jak již bylo řečeno, loňská sezona byla pro Chorvatsko úspěšná a Chorvaté sami se rádi označují za vítěze mezi evropskými letními destinacemi. Navzdory černým scénářům byla návštěvnost zahraničních turistů na úrovni zhruba 50 procent rekordní sezony 2019, což byl bezesporu úspěch. Situaci měli pod kontrolou až do začátku srpna, kdy se covid začal rychle šířit hlavně v nočních klubech a barech. Dle dosavadních příprav si hodlají z tohoto vývoje vzít ponaučení, takže uvidíme.